Ο διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) δήλωσε ότι οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Ουκρανία βρίσκονταν πίσω από την επίθεση στον συναυλιακό χώρο της Μόσχας, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 139 ανθρώπους την Παρασκευή, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Η Ουκρανία έχει αρνηθεί τις ρωσικές κατηγορίες περί ανάμειξης στην επίθεση, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Οι δυτικές χώρες ανακοίνωσαν επίσης ότι οι πληροφορίες τους δείχνουν ότι υπεύθυνο ήταν το αφγανικό παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι η τρομοκρατική επίθεση διεξήχθη από ριζοσπάστες ισλαμιστές, αλλά επανέλαβε τον προηγούμενο ισχυρισμό του ότι οι δράστες σχεδίαζαν να διαφύγουν στην Ουκρανία πριν συλληφθούν.

Ο Μπορτνίκοφ φέρεται επίσης να δήλωσε ότι ο αριθμός των εμπλεκομένων στην επίθεση στον συναυλιακό χώρο θα αυξηθεί πέρα από τον σημερινό αριθμό των 11 συλληφθέντων.

Οι νέες κατηγορίες του γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας ότι το Κίεβο ήταν υπεύθυνο για την πολύνεκρη επίθεση στη Μόσχα την Παρασκευή «είναι ψέματα», δήλωσε από την πλευρά του ο Μιχαήλ Ποντόλιακ, ανώτερος βοηθός του Ουκρανού προέδρου, στο Χ.

Once again. This is now chronic. There are irrefutable facts, common (in different countries) understanding of causes and consequences, complete disbelief even by neutral countries in the “Ukrainian trace in the terrorist attack in Crocus City Hall”. And nevertheless, after…

