«Σαν πρόβα γάμου»: Viral στα social media το αναπάντεχο… bromance Μακρόν-Λούλα

H πρώτη κυρία της Βραζιλίας έσπασε ένα μπουκάλι σαμπάνιας στην πλώρη του υποβρυχίου Tonelero, και κάπως έτσι ξεκίνησε ένα αναπάντεχο «bromance», όπως σχολιάζουν με χιούμορ τα social media, μεταξύ των προέδρων Λούλα και Μακρόν.

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψής του στη Βραζιλία, ο 46χρονος Εμανουέλ Μακρόν φωτογραφήθηκε σε πλείστες περιστάσεις σε θερμούς εναγκαλισμούς και πλατιά χαμόγελα με τον 78χρονο Λούλα.

«Ο Μακρόν σαγήνευσε τον Λούλα με υποβρύχια» γράφει ο τίτλος του Politico, ενώ οι χρήστες του διαδικτύου ήταν πιο τολμηροί στο σχολιασμό τους, με memes και photoshop.

«Θα παντρευτούν στον Αμαζόνιο και θα κάνουν το μήνα του μέλιτος στο Παρίσι» γράφει στο Χ κάποιος, άλλοι αστειεύονται για τις φωτογραφίες των δύο στην επίσκεψή τους στον Αμαζόνιο που μοιάζουν «σαν πρόβα γάμου», κάποιοι παρατήρησαν πως τα χαρωπά ενσταντανέ θα μπορούσαν να ανήκουν σε γαμήλιο άλμπουμ.

mas essas fotos do lula com o mácron tão servindo um belíssimo ensaio de casal pic.twitter.com/JNosHC9JSs

«Ο Μακρόν με τη σύζυγό του/Ο Μακρόν με τον Λούλα» σχολιάζει χρήστης στο Χ, εμφανίζοντας τον Γάλλο πρόεδρο βλοσυρό στην πρώτη περίπτωση και ενθουσιώδη στη δεύτερη.

Macron com a esposa / Macron com o Lula pic.twitter.com/aXsm5YlGj1

«Επείγον: Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εγκατέλειψε την Μπριζίτ και σήμερα παντρεύεται τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα» γράφει άλλη ανάρτηση.

Le président Emmanuel Macron a quitté Brigitte et se marie actuellement avec le président Lula du Brésil

Σε μία από τις φωτογραφίες όπου οι δύο ηγέτες εμφανίζονται με τα χέρια ψηλά κάτω από ένα μεγάλο δέντρο, κάποιοι πρόσθεσαν κόκκινα μπαλόνια σε σχήμα… καρδιάς.

Agora sim, deixei a foto do Lula com o Macrón do jeito que ela deveria ser pic.twitter.com/VYOsjM1Y2e

— Lívia Lamblet 🎨🇵🇸 (@livialamblet) March 27, 2024