Βρετανία: Μήνυμα αισιοδοξίας από τον Κάρολο

Ηχογραφημένο μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας έστειλε χθες, Μεγάλη Πέμπτη για τους Καθολικούς και τους Αγγλικανούς, ο βασιλιάς Κάρολος ο οποίος προσφάτως διαγνώστηκε ότι πάσχει από καρκίνο.

«Εξακολουθώ να υπηρετώ το έθνος με όλη μου την καρδιά», ακούστηκε να λέει από τα μεγάφωνα του καθεδρικού ναού του Γούστερ κατά τη διάρκεια της εθιμοτυπικής λειτουργίας. «Η Μεγάλη Πέμπτη έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και λυπάμαι πολύ που δεν μπορώ να βρίσκομαι σήμερα στην εκκλησία», πρόσθεσε κι ύστερα διάβασε το εδάφιο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο οποίο ο Χριστός παρουσιάζεται να πλένει τα πόδια των μαθητών του. Κάνοντας αυτή την πράξη, ο Ιησούς πέρασε εμπράκτως το μήνυμα της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας. «Πρέπει να βοηθούμε ο ένας τον άλλον. Ολοι έχουμε ανάγκη μία χείρα βοηθείας, ειδικά σε ώρες ανάγκης. Μακάρι να σας ευλογήσει όλους ο Θεός αυτό το Πάσχα», κατέληξε.

Το «Maundy Money»

Σύμφωνα με την παράδοση, τη Μεγάλη Πέμπτη λαμβάνει χώρα το έθιμο του «Maundy Money»: ο μονάρχης του κράτους παραδίδει δώρα (παλαιότερα νεόκοπα νομίσματα) εν είδει ελεημοσύνης σε μέλη της κοινότητας. Φέτος, και για πρώτη φορά στην Ιστορία της χώρας, ο βασιλιάς αντικαταστάθηκε εκτάκτως από τη βασίλισσα σε αυτή την εκδήλωση. Η βασίλισσα Καμίλα παρέδωσε δώρα σε 75 άνδρες και 75 γυναίκες, όσα και τα χρόνια του βασιλιά, δίνοντας ευχές για ευτυχισμένο Πάσχα και καλή υγεία.

Αν και το παλάτι δεν έχει αποκαλύψει το είδος του καρκίνου από το οποίο πάσχει ο Κάρολος, έχει εντούτοις γνωστοποιήσει από τον Φεβρουάριο πως ο 75χρονος μονάρχης υποβάλλεται στις «απαραίτητες θεραπείες» και δεν είναι γνωστό πότε θα είναι σε θέση να εμφανιστεί σε δημόσιες εκδηλώσεις.

[JUSTIN TALLIS / Pool via REUTERS]

Η πρώτη ανάγνωση του πασχαλινού μηνύματος του βασιλιά Καρόλου είναι πως επιθυμεί να δηλώσει ότι παραμένει ο επικεφαλής του Ηνωμένου Βασιλείου και η νόσος δεν τον έχει απομακρύνει από τα καθήκοντά του. Υστερα όμως από την αποκάλυψη της νύφης του, πριγκίπισσας Κέιτ, πως και η ίδια πάσχει από καρκίνο, το φετινό του μήνυμα είναι σαφές ότι έχει και μια βαθιά προσωπική νότα.

Απαντά όμως και με αισιο-δοξία στα δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου που υποστηρίζουν πως η μοναρχία περνάει κρίση όμοια με εκείνη του 1992, όταν η βασίλισσα Ελισάβετ σε ομιλία της με αφορμή τα 40 χρόνια στον θρόνο είχε χαρακτηρίσει εκείνο το έτος «Annus Horribilis» (φρικτό έτος).

Φήμες ότι η Κέιτ Μίντλετον πάσχει από καρκίνο του παχέος εντέρου και θα εμφανιστεί δημοσίως το καλοκαίρι.

Η 42χρονη πριγκίπισσα της Ουαλλίας, Κέιτ Μίντλετον, ανακοίνωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα στη δημοσιότητα πως και η ίδια αντιμετωπίζει πλέον τη νόσο και ότι υποβάλλεται σε προληπτικές χημειοθεραπείες χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθεί το νοσοκομείο. Το Μπάκιγχαμ παραμένει ιδιαίτερα λακωνικό σχετικά με την κατάσταση της υγείας της.

Πάντως, το αμερικανικό περιοδικό People ανέφερε σε χθεσινό του αποκλειστικό ρεπορτάζ πως η Μίντλετον δεν αποκλείεται να εμφανιστεί δημόσια σύντομα, κάτι που επαφίεται στην κρίση των θεραπόντων ιατρών της. Ανθρωποι από το κοντινό της περιβάλλον λένε πως έχουν κάθε λόγο να αισιοδοξούν ότι η πριγκίπισσα θα είναι ξανά υγιής σύντομα. «Εχει την εσωτερική δύναμη, τη στήριξη του συζύγου της και της υπέροχης οικογένειάς της κι έτσι μπορεί να εστιάσει σ’ αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό: να γίνει ξανά δυνατή και να επιστρέψει», δήλωσε στο περιοδικό η Αϊλσα Αντερσον, παλιά εκπρόσωπος της βασίλισσας Ελισάβετ.

Η βασίλισσα Καμίλα, μετά τη λειτουργία στον ναό του Γούστερ, μοίρασε δώρα σε 75 (όσα και τα χρόνια του βασιλιά) άνδρες και γυναίκες και στη συνέχεια συνάντησε πολίτες και τους ευχήθηκε για το Πάσχα. [JUSTIN TALLIS/Pool via REUTERS]

Η υγεία της πριγκίπισσας

Στο πλαίσιο των διαφόρων διαρροών σχετικά με την κατάσταση της υγείας της, ένας Βέλγος δημοσιογράφος με ειδίκευση στη βασιλική οικογένεια, με το όνομα Μαρκ Ρος, ισχυρίστηκε χθες επικαλούμενος αξιόπιστη πηγή πως η πριγκίπισσα πάσχει από καρκίνο του παχέος εντέρου. «Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή, όλα δείχνουν ότι έχει υποβληθεί σε υστερεκτομή και πάσχει από καρκίνο του παχέος εντέρου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, εξήγησε ότι η προληπτική χημειοθεραπεία στην οποία υποβάλλεται η ίδια, μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο σπίτι, χωρίς να χρειάζεται να πάει στο νοσοκομείο».

Οσο για το πότε θα επιστρέψει στις υποχρεώσεις της, ο Ρος τόνισε: «Δεν θα είναι το Πάσχα, όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως. Αντιθέτως, γίνεται λόγος για τον Ιούνιο ή Ιούλιο, ίσως στις βασιλικές ιπποδρομίες του Ασκοτ. Γνωρίζοντας την επιθυμία της να δείχνει πάντα στα καλύτερά της, θα επιστρέψει όταν θα έχει αναρρώσει πλήρως». Μάλιστα, ήταν κατηγορηματικός στο γεγονός ότι δεν θα υπάρξει καμία νέα ανακοίνωση όσον αφορά την κατάσταση της υγείας της. Η θεραπεία την οποία οι επίσημες πηγές λένε ότι λαμβάνει, είναι γνωστή και ως επικουρική χημειοθεραπεία.

Ο ίδιος δημοσιογράφος δήλωσε επιπλέον πως η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε να μιλήσει για τον καρκίνο με βίντεο και όχι με επίσημη ανακοίνωση από το παλάτι καθώς «ως ερασιτέχνης φωτογράφος που έχει ασχοληθεί και με τη μόδα, θεωρεί πως η εικόνα είναι πολύ σημαντική. Προσέχει πολύ την εικόνα της, γυμνάζεται πολύ, τρώει ελάχιστα και όπως έχει πει η βασίλισσα Ελισάβετ “πρέπει να σε βλέπουν για να σε πιστέψουν” (you have to be seen to be believed)».