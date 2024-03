Ολλανδία: Περιστατικό ομηρίας στην πόλη Eντε

Αρκετοί άνθρωποι κρατούνται όμηροι στην πόλη Εντε της ανατολικής Ολλανδίας από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, ενώ πολλά σπίτια στην περιοχή εκκενώθηκαν, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές της τοπικής αστυνομίας, δεν υπάρχουν ενδείξεις για τρομοκρατικό κίνητρο πίσω από το περιστατικό.

«Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές ερωτήσεις για το κίνητρο. Προς το παρόν, τίποτε δεν δείχνει ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της την οποία δημοσιοποίησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Evacuations of 150 homes, closures of shops, and city… pic.twitter.com/hHsQ0PsBUs

Tense standoff as a masked individual armed with explosives holds at least 4 hostages in a local bar.

Πολλές ειδικές μονάδες της αστυνομίας αναπτύχθηκαν στο σημείο, γύρω από ένα κτίριο στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με την αστυνομία, 150 σπίτια εκκενώθηκαν ενώ ζητήθηκε από τον κόσμο να μείνει μακριά από την περιοχή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα de Telegraaf η οποία επικαλείται ανώνυμες πηγές, άνθρωποι βρίσκονται σε καθεστώς ομηρίας στο τοπικό μπαρ Petticoat από έναν άνδρα που φέρει όπλα και εκρηκτικά.

Σημειώνεται ότι τα σιδηροδρομικά δρομολόγια από και προς το Εντε ακυρώθηκαν, αναφέρει η σιδηροδρομική εταιρεία NS στην ιστοσελίδα της.

Βίντεο που κυκλοφορούν δείχνουν ρομπότ, πιθανώς της μονάδας πυροτεχνουργών, να κινείται κοντά στο σημείο.

⚡️Hostage Situation in Netherlands – Bomb Squad Deployed

A masked individual has reportedly taken five hostages in a cafe or bar in the central town of Ede.

Video circulating online shows police using a robot to investigate the scene, with the suspect allegedly claiming to have… pic.twitter.com/HoxbChw0M3

