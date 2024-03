Συρία: Τουλάχιστον 7 νεκροί έπειτα από έκρηξη σε αγορά της πόλης Αζάζ

Eνα αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικές ύλες εξερράγη σήμερα Κυριακή πρώτες πρωινές ώρες σε αγορά σε μια πόλη της βόρειας Συρίας που τελεί υπό τον έλεγχο από φιλοτουρκικές δυνάμεις, σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 20, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OSDH).

Τουλάχιστον «οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 23 τραυματίστηκαν» όταν «ένα αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά εξερράγη στο μέσο της αγοράς» στην Αζάζ, βόρεια της επαρχίας του Χαλεπίου, τόνισε η MKO, διευκρινίζοντας ότι ο απολογισμός είναι προσωρινός.

3 civilians were killed (two children and an unidentified woman), and 5 civilians, including a child, were injured, in an initial toll after a car bomb explosion that occurred in a market in the city of Azaz, north of #Aleppo, after midnight today, Sunday, March 31.

Our teams… pic.twitter.com/DEzW1zkj6f

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) March 30, 2024