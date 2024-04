Νόμιμη η ψυχαγωγική χρήση κάνναβης από σημέρα στη Γερμανία

Τα μεσάνυχτα, εκατοντάδες Βερολινέζοι συγκεντρώθηκαν στην Πύλη του Βρανδεμβούργου για να καταναλώσουν δημόσια μαριχουάνα και να γιορτάσουν την αποποινικοποίηση της χρήσης της.

Η Γερμανία είναι η τρίτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ενωση που νομιμοποίησε την ψυχαγωγική χρήση κάνναβης, μετά τη Μάλτα το 2021 και το Λουξεμβούργο το 2023, σύμφωνα με το Agence France-Presse.

Οι ιατρικοί σύλλογοι, οι αστυνομικές οργανώσεις και οι δικαστές έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για τον νόμο, υποστηρίζοντας ότι η μαριχουάνα μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στον εγκέφαλο, ο οποίος εξακολουθεί να αναπτύσσεται μέχρι την ηλικία των 25 ετών — ή ότι οι κανόνες δεν είναι αρκετά σαφείς.

Η νομοθεσία ήταν μέρος συμφωνίας της τρικομματικής κυβέρνησης συνασπισμού της χώρας. Επιτρέπει την κατοχής κάνναβης (έως 25 γραμμάρια) και την κατ’ οίκον καλλιέργεια για ενήλικες (έως τρία φυτά).

Η κατανάλωση κάνναβης μπορεί «τώρα να βγει από τη ζώνη ταμπού», ανέφερε ο υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ στο X (πρώην Twitter) νωρίτερα σήμερα Δευτέρα. Υποστήριξε ότι η νομιμοποίηση θα βοηθούσε στο κλείσιμο της μαύρης αγοράς.

