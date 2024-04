Ρωσία: Επίθεση ντρόουν με πολλούς τραυματίες στο Ταταρστάν

Εξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με ντρόουν κατά βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο Ταταρστάν της Ρωσίας, δήλωσαν την Τρίτη οι τοπικές αρχές.

«Σήμερα το πρωί, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της δημοκρατίας [του Ταταρστάν]σε Γελάμπουγκα και Νιζνεκάμσκ δέχθηκαν επίθεση από ντρόουν. Δεν υπάρχουν σοβαρές ζημιές, ενώ η τεχνολογική διαδικασία των επιχειρήσεων δεν διαταράχθηκε», δήλωσε ο επικεφαλής του Ταταρστάν, Ρουστάμ Μινιχάνοφ σε ανάρτησή του στο κανάλι του στην πλατφόρμα Telegram.

Δύο ντρόουν φέρονται να επιτέθηκαν σε κοιτώνα στο έδαφος της τοπικής Ειδικής Οικονομικής Ζώνης, ανέφερε στο Telegram, προσθέτοντας ότι δύο άτομα τραυματίστηκαν.

⚡️1200 km from the border with Ukraine: drones attacked enterprises in Yelabuga and Nizhnekamsk, Tatarstan. A drone arrived at the Elaz-Naftoprodukt Refinery. A second drone arrived in the special economic zone “Alabuga”, where Shahed drones are reportedly assembled. pic.twitter.com/jWFq55pjev

