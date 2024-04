Εκκλήσεις στο Ισραήλ για «ενδελεχή έρευνα» μετά τον θάνατο των 7 εργαζομένων στη ΜΚΟ

«Αυτό συμβαίνει σε καιρό πολέμου. Το εξετάζουμε διεξοδικά, είμαστε σε επαφή με τις κυβερνήσεις (των αλλοδαπών μεταξύ των νεκρών) και θα κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξανασυμβεί», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, απαντώντας στις διεθνείς εκκλήσεις για εξηγήσεις.

Εξέφρασε παράλληλα θλίψη για τη δολοφονία, σε ισραηλινό χτύπημα, επτά ανθρώπων που εργάζονταν στην οργάνωση World Central Kitchen (WCK) στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό τραγικό και ακούσιο.

Η WCK είχε ανακοινώσει, λίγες ώρες νωρίτερα και μετά τον θάνατο των μελών της, ότι διακόπτει τις δραστηριότητές της στη Γάζα.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της WCK, Εριν Γκορ, γνωστοποίησε ότι τα μέλη της οργάνωσης χτυπήθηκαν τη στιγμή που «κινούνταν σε ζώνη χωρίς συγκρούσεις με δύο θωρακισμένα αυτοκίνητα που έφεραν το λογότυπο WCK και ακόμα ένα όχημα».

Παρά τον συντονισμό των κινήσεων με τον ισραηλινό στρατό, η συνοδεία χτυπήθηκε, καθώς απομακρυνόταν από αποθήκη, έχοντας μόλις ξεφορτώσει περισσότερους από 100 τόνους ανθρωπιστικής επισιτιστικής βοήθειας, που είχε μεταφερθεί στη Γάζα μέσω θαλάσσιας διαδρομής.

«Δεν πρόκειται για επίθεση κατά της WCK, αλλά για επίθεση κατά όλων των ανθρωπιστικών οργανώσεων που προσφέρουν υπηρεσίες σε τρομερές συνθήκες, όπου τα τρόφιμα χρησιμοποιούνται ως πολεμικό όπλο. Αυτό είναι ασυγχώρητο», πρόσθεσε η Γκορ.

Οπως ανακοίνωσε η οργάνωση, οι εργαζόμενοι που έχασαν τη ζωή τους ήταν Αυστραλοί, Πολωνοί, Βρετανοί, Παλαιστίνιοι και δύο υπήκοοι ΗΠΑ – Καναδά.

«Είμαι συντετριμμένη και νιώθω αποτροπιασμό που χάσαμε όμορφες ζωές σήμερα εξαιτίας μιας στοχευμένης επίθεσης από τις ισραηλινές δυνάμεις», δήλωσε ακόμη η Γκορ.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν «ενδελεχή έρευνα». «Ο ισραηλινός στρατός καταβάλλει εκτεταμένες προσπάθειες για να επιτρέψει την ασφαλή παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και συνεργάζεται στενά με τη WCK στις ζωτικές προσπάθειές της να παράσχει τρόφιμα και ανθρωπιστική βοήθεια στον λαό της Γάζας», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός στρατός εξέφρασε παράλληλα «ειλικρινή θλίψη» για τον θάνατο των επτά εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας από επίθεση, αλλά δεν ανέλαβε την ευθύνη για αυτήν.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Ντάνιελ Χαγκάρι, δήλωσε ότι το περιστατικό θα διερευνηθεί από «ανεξάρτητο, επαγγελματικό και ειδικό σώμα», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Είπε ακόμη ότι μίλησε με τον ιδρυτή της WCK, σεφ Χοσέ Αντρές, και του εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια. «Εκφράζουμε επίσης ειλικρινή θλίψη στα συμμαχικά μας έθνη που κάνουν και συνεχίζουν να κάνουν τόσο πολλά για να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη», τόνισε.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση ζήτησε «ενδελεχή έρευνα» για τους θανάτους των επτά εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

We are mourning with the families and friends of the @WCKitchen humanitarian aid workers who lost their lives in Gaza.

Humanitarian aid workers must always be protected, in line with international humanitarian law.

We call for a thorough investigation into this tragedy.

— European Commission (@EU_Commission) April 2, 2024