Τουρκία: Ξεκίνησαν οι «καθαιρέσεις» δημάρχων που θεωρούνται «ανεπιθύμητοι»

Η φιλοκουρδική παράταξη DEM, το κόμμα που διαδέχθηκε το HDP, τα πήγε τελικώς καλύτερα από όσο αναμενόταν στις αυτοδιοικητικές εκλογές της περασμένης Κυριακής στην Τουρκία, καθώς κατάφερε να ανεβάσει τα ποσοστά του και να αυξήσει τις δημαρχίες του κυρίως στα νοτιοανατολικά της χώρας.

Από την πρώτη στιγμή ωστόσο, πολλοί είχαν προειδοποιήσει ότι οι τουρκικές Αρχές θα μπορούσαν να «καθαιρέσουν» ορισμένους από τους εκλεγμένους Κούρδους ή φιλοκούρδους δημάρχους, επικαλούμενες διαφόρους «νομικούς» λόγους, και να αρχίσουν να τους αντικαθιστούν με άλλους εκλεκτούς της κυβέρνησης, όπως άλλωστε είχαν ξανακάνει και στο πρόσφατο παρελθόν.

Abdullah Zeydan and his supporters scuffle with the police force in Van after the local election board’s decision pic.twitter.com/nGelBABcXH

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) April 2, 2024