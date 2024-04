Σεισμός στην Ταϊβάν: Στους επτά οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες από την ισχυρότατη δόνηση (βίντεο)

Ολοένα και ανέρχεται ο φόρος αίματος που πλήρωσε η Ταϊβάν από τη δόνηση των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σήμερα, Τετάρτη, το πρωί με τα νεότερα στοιχεία να κάνουν λόγο για τουλάχιστον επτά νεκρούς, πάνω από 730 τραυματίες και σοβαρότατες υλικές ζημιές κυρίως στην ανατολική πλευρά της νήσου.

Η κυβέρνηση στην Ταϊπέι ανέφερε ότι ο απολογισμός των επτά νεκρών είναι ακόμη προκαταρκτικός, και υπάρχουν φόβοι για περισσότερα θύματα.

Πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι υπάρχουν τουλάχιστον 77 άνθρωποι εγκλωβισμένοι σε ερείπια κτιρίων και κυρίως σε τούνελ.

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι σε τούνελ, μεταξύ των οποίων και δύο Γερμανοί πολίτες, κατά πληροφορίες.

Μεταξύ των τραυματιών στην Ταϊβάν είναι και τρεις άνθρωποι στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας.

Ο σεισμός, που έγινε αισθητός σε όλη τη νοτιοανατολική Ασία, προκάλεσε την κατάρρευση εκατοντάδων κτιρίων, τα περισσότερα στην περιφέρεια Χουάλιεν, και εξαιτίας του εκδόθηκαν έκτακτα προειδοποιητικά δελτία για τσουνάμι τόσο στη νήσο όσο και σε γειτονικές χώρες, ιδίως στη νότια Ιαπωνία και στις Φιλιππίνες. Ευτυχώς δεν προέκυψε κάποιο μεγάλο κύμα και οι προειδοποιήσεις ήρθησαν.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στη θάλασσα, περίπου 138 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νησιού, Ταϊπέι.

Πλάνα που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα της Ταϊβάν εικονίζουν κτίρια που πήραν επικίνδυνη κλίση, ειδικά στην αραιοκατοικημένη περιφέρεια Χουάλιεν, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου και καταγράφονται προς το παρόν όλοι οι νεκροί.

Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται τρεις ορειβάτες που σκοτώθηκαν λόγω κατολίσθησης και ένας οδηγός, το φορτηγό του οποίου πλακώθηκε από βράχους.

Εννέα άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από οκταώροφο κτίριο στη Χουάλιεν, αλλά πέντε άλλοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια.

Ο σεισμός προκάλεσε διακοπές της ηλεκτροδότησης σε τομείς της Ταϊπέι όταν σημειώθηκε, στις 07.58 (τοπική ώρα· 02.58 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 15,5 χλμ., σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις ανατολικές ακτές της Ταϊβάν, σύμφωνα με τη μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της νήσου.

Σύμφωνα με την Taipower, εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος, τουλάχιστον 308.000 νοικοκυριά υπέστησαν διακοπή ρεύματος.

Κατά τη μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας, μικρά κύματα τσουνάμι, όχι μεγαλύτερα από μερικές δεκάδες εκατοστά, παρατηρήθηκαν στον νότιο νομό Οκινάουα. Οι Αρχές υποβάθμισαν τον κίνδυνο για τσουνάμι τριών και πλέον μέτρων και ήραν τη διαταγή εκκένωσης παράκτιων περιοχών.

Οι Αρχές του αεροδρομίου στη Νάχα, τη μεγαλύτερη πόλη στην Οκινάουα, ανέστειλαν τα δρομολόγια μετά την προειδοποίηση για τσουνάμι. Η κίνηση των αεροσκαφών έχει ανασταλεί από τις 09.25 (03.25 ώρα Ελλάδας) προληπτικά, διευκρίνισε εκπρόσωπος του υπουργείου Μεταφορών στη Νάχα, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, προσθέτοντας πως «οι πτήσεις που θα προσγειώνονταν (στη Νάχα) θα εκτραπούν».

Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων εξέδωσε επίσης έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για τσουνάμι, καλώντας κατοίκους παραθαλάσσιων περιοχών να σπεύσουν σε τοποθεσίες με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Ο σεισμός έγινε αισθητός έως τη Σαγκάη της Κίνας, καθώς και –πολύ περισσότερο– σε περιοχές της νότιας Κίνας.

Το Πεκίνο, εκφράζοντας την ανησυχία του, προσφέρθηκε να στείλει βοήθεια στην Ταϊπέι. Βοήθεια προσφέρει και η Ιαπωνία, διά στόματος του πρωθυπουργού Φουμίο Κισίντα.

Taiwan Earthquake Latest: At least four people are dead and 711 injured after a magnitude 7.2 earthquake struck near Taiwan’s east coast, while 77 people remain trapped in collapsed buildings or tunnels. Tiffany Wong reports.#Taiwan pic.twitter.com/0MaksDY3M8 — Bully Dog (@dog__bully) April 3, 2024

Δεκάδες μετασεισμοί έγιναν αισθητοί στην Ταϊπέι –τουλάχιστον 25–, οι πέντε περίπου 5 βαθμών, την πρώτη ώρα μετά τον κύριο σεισμό.

Πρόκειται για την ισχυρότερη σεισμική δόνηση στη νήσο «εδώ και είκοσι πέντε χρόνια», κατά την εκτίμηση του διευθυντή του Σεισμολογικού Κέντρου της Ταϊπέι, του Γου Τσιεν-φου.

«Ο σεισμός έγινε κοντά στην ακτή και σε μικρό εστιακό βάθος. Εγινε αισθητός σ’ όλη την Ταϊβάν και σε γειτονικές περιοχές (…) Είναι ο ισχυρότερος εδώ και 25 χρόνια, από τον σεισμό του 1999», είπε ο κ. Γου σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος στην καταστροφή του Σεπτεμβρίου εκείνης της χρονιάς, όταν σεισμός ισχύος 7,6 βαθμών στοίχισε τη ζωή σε περίπου 2.400 ανθρώπους και κατέστρεψε ή προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε περίπου 50.000 κτίρια.

Πηγή: ΑΠΕ–ΜΠΕ, Reuters, South China Morning Post