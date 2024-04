Ντον Χάνκι: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος ασφαλιστής που «ξελάσπωσε» τον Τραμπ

«Δεν έχω συναντήσει ποτέ μου τον Ντόναλντ Τραμπ, ούτε έχω μιλήσει μαζί του στο τηλέφωνο», δήλωσε ο 80χρονος Ντον Χάνκι, μιλώντας στο πρακτορείο Bloomberg.

Κι όμως, αν και δεν του έχει μιλήσει ποτέ, όπως υποστηρίζει, ο 80χρονος έδωσε στον Τραμπ μια εγγυητική επιστολή ύψους… 175 εκατομμυρίων δολαρίων που εκείνος είχε ανάγκη προκειμένου να μην καταστραφεί οικονομικά.

Δικαστής της Νέας Υόρκης είχε επιβάλει στον Τραμπ και τους υιούς του, τον περασμένο Φεβρουάριο, πρόστιμο συνολικού ύψους περίπου 450 εκατομμυρίων δολαρίων, κρίνοντας ότι εκείνοι είναι ένοχοι σε υπόθεση απάτης. Η πλευρά Τραμπ άσκησε μεν έφεση στην εν λόγω απόφαση, πλην όμως δεν γλίτωσε από την υποχρέωση που είχε να καταθέσει στο δικαστήριο μια εγγύηση ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων (πρόκειται για χρήματα που «δεσμεύονται» από την αμερικανική Δικαιοσύνη και τα οποία θα μπορούσαν να «επιστραφούν» στον Τραμπ, ανάλογα με την τελική απόφαση του εφετείου).

Εάν δεν προλάβαινε ο Τραμπ να βρει τα εν λόγω χρήματα πριν από την εκπνοή της προβλεπόμενης προθεσμίας, θα κινδύνευε να βρεθεί αντιμέτωπος με κατασχέσεις ακινήτων και πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών, σε μια περίοδο μάλιστα η οποία είναι προεκλογική για τις ΗΠΑ.

Ο 77χρονος Τραμπ τελικώς βρήκε την εγγυητική επιστολή που χρειαζόταν. Του την έδωσε η ασφαλιστική Knight Insurance που ανήκει στον 80χρονο Ντον Χάνκι. «Ναι, τον ψήφισα στο παρελθόν, αλλά αυτή είναι μια επιχειρηματική συμφωνία. Δεν έχω συναντήσει ποτέ μου τον Ντόναλντ Τραμπ, ούτε έχω μιλήσει μαζί του στο τηλέφωνο», δήλωσε ο 80χρονος, μιλώντας στο Bloomberg.

As former president Donald Trump struggled last month to post a bond for more than $450 million to keep authorities from seizing his properties, California billionaire Don Hankey and his wife started discussing a solution: Hankey’s business could cover it. https://t.co/99H56nFp7J

— The Washington Post (@washingtonpost) April 2, 2024