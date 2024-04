Σεισμός 6 Ρίχτερ ανοικτά της Ιαπωνίας

Υποθαλάσσιος σεισμός ισχύος 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA), σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη στα ανοικτά των ακτών του νομού Φουκουσίμα, στη βορειοανατολική Ιαπωνία, πάντως δεν θεωρείται ότι υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τσουνάμι.

Σύμφωνα με ιαπωνικά ΜΜΕ, δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές μέχρι στιγμής.

Another earthquake hits! This time in Japan. pic.twitter.com/mfin2gyEoe

— The Science (@PentecostJesse) April 4, 2024