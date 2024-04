Υεμένη: Οι Χούθι λένε ότι μετρούν 37 νεκρούς από τους βομβαρδισμούς ΗΠΑ και Βρετανίας

Συνολικά 37 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 30 έχουν τραυματιστεί στις 424 επιθέσεις των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και της Βρετανίας στην Υεμένη από τις αρχές της χρονιάς, δήλωσε χθες Πέμπτη ο Αμπντούλ Μαλίκ αλ Χούθι, ο ηγέτης του κινήματος Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), πιο γνωστού απλά με το επώνυμο των ηγετών του.

Στα μέσα Νοεμβρίου, περίπου ενάμιση μήνα μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, οι Χούθι άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον εμπορικών –πλέον και πολεμικών– πλοίων ανοικτά της Υεμένης, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστινίους.

Παρότι, για να αντιμετωπιστούν οι Χούθι, οι ΗΠΑ, ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, συγκρότησαν τον Δεκέμβριο πολυεθνικό συνασπισμό για να «προστατεύσουν» την ελευθερία της ναυσιπλοΐας· παρότι τον Μάρτιο η Ευρωπαϊκή Ενωση ανέπτυξε δική της ναυτική δύναμη, την αποστολή Ασπίδες· και παρότι οι αμερικανικές και οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις καταστρέφουν οπλικά συστήματα και θέσεις των Χούθι από τον Ιανουάριο, οι αντάρτες όχι μόνο δεν σταματούν, αλλά κλιμακώνουν τις επιθέσεις.

Ο ηγέτης των ανταρτών Αλ Χούθι στη χθεσινή ομιλία που αναμεταδόθηκε απευθείας τόνισε πως στο στόχαστρο των μαχητών του μπήκαν 90 πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και ότι οι επιθέσεις αυξήθηκαν κι επεκτάθηκαν και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές. Διευκρίνισε πως μέσα σε έναν μήνα εξαπολύθηκαν 34 επιθέσεις με 125 βαλλιστικούς πυραύλους ή/και drones.

Οι επιθέσεις των Χούθι έχουν αναγκάσει πολλές ναυτιλιακές εταιρείες να σταματήσουν τα δρομολόγια πλοίων που περνούν από την Ερυθρά Θάλασσα προς τη Διώρυγα του Σουέζ, μέρος υδάτινης οδού στρατηγικής σημασίας, από την οποία διερχόταν πριν από τον πόλεμο το 12%-15% του παγκόσμιου εμπορίου.

Τα περισσότερα πλοία πλέον κάνουν τον γύρο της Αφρικής, κάτι που κάνει τις θαλάσσιες μεταφορές πιο χρονοβόρες και δαπανηρές.

Παράλληλα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χθες, Πέμπτη, κατέστρεψαν αντιπλοϊκό πύραυλο (ASM) σε περιοχή ελεγχόμενη από τους Χούθι στην Υεμένη.

April 4 Red Sea Update

At approximately 2:20 p.m. (Sanaa time) on April 4, U.S. Central Command (CENTCOM) forces successfully engaged and destroyed one anti-ship missile (ASM) in a Houthi-controlled territory of Yemen. There were no injuries or damage reported by U.S.,… pic.twitter.com/tJy7cuBvae

— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 5, 2024