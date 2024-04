Ρωσία: Κατάρρευση φράγματος στο Ορσκ – Απομακρύνθηκαν χιλιάδες κάτοικοι

Επιχείρηση εκκένωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στην πόλη Ορσκ της Ρωσίας, στην ορεινή περιοχή Ορενμπουργκ των Ουραλίων, μετά την κατάρρευση φράγματος, όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο TASS, το οποίο επικαλείται το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών, έως και 4.000 σπίτια με περισσότερους από 10.000 κατοίκους, σε μια προαστιακή περιοχή του Ορσκ με συνολικό πληθυσμό 230.000 κατοίκων, ενδέχεται να πλημμυρίσουν λόγω της θραύσης του φράγματος.

Σε ανακοίνωσή τους, οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι εργάζονται για την απομάκρυνση των κατοίκων και την αντιστήριξη του φράγματος στο Ορσκ, το οποίο βρίσκεται περίπου 1.800 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, περιμετρικά των συνόρων με το Καζακστάν.

🎥Watch: The city of Orsk in Russia experienced a dam break as a result of flooding, leading to ongoing evacuations by Russian authorities.#Ukraine #UkraineWar #RussianUkrainianWar #RussiaisATerroistState pic.twitter.com/60G95W0FQx

