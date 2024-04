Λονδίνο: Σύγκρουση αεροπλάνων στο αεροδρόμιο Χίθροου

Δύο επιβατικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν το Σάββατο σε διάδρομο του αεροδρομίου Χίθροου στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, ένα ρυμουλκό μετακινούσε ένα αεροπλάνο της Virgin Atlantic όταν το φτερό του συγκρούστηκε με ένα αεροσκάφος της British Airways.

Αμεσα στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ σύμφωνα με την Virgin Atlantic κανείς δεν επέβαινε στο αεροσκάφος της εκείνη τη στιγμή.

«Η ασφάλεια των πελατών και του πληρώματός μας είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι κανένας δεν επέβαινε στο αεροσκάφος της Virgin Atlantic κατά τη διάρκεια του περιστατικού», ανέφερε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας.

Πρόσθεσε, δε, πως έχει ξεκινήσει «πλήρης και ενδελεχής έρευνα» από «μηχανικούς που διενεργούν ελέγχους στο αεροσκάφος, το οποίο προς το παρόν έχει τεθεί εκτός λειτουργίας».

Just witnessed a plane crash at Heathrow! A tug pushing back a Virgin 787, crashed the wing into a BA A350 #Heathrow #BritishAirways #VirginAtlantic pic.twitter.com/9VmiP6uwQr

— Alex Whittles (@PurpleFrogAlex) April 6, 2024