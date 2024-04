Κατάφερε το ακατόρθωτο: Διέτρεξε κάθετα την Αφρική με 376 μαραθωνίους σε 352 ημέρες

Μετά από 16.000 χιλιόμετρα, 16 χώρες και 352 ημέρες, ο Ρας Κουκ κατάφερε το –μέχρι σήμερα– ακατόρθωτο, να διατρέξει από το ένα άκρο έως το άλλο την Αφρική.

Ο 27χρονος υπερμαραθωνοδρόμος από το Γουόρθινγκ του Γουέστ Σάσεξ πέρασε τη γραμμή του τερματισμού το απόγευμα της Κυριακής στην Τυνησία, έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 600.000 λίρες για φιλανθρωπικούς λόγους.

«Είμαι λιγάκι κουρασμένος», είπε ολοκληρώνοντας το ταξίδι του, υπό τις επευφημίες δεκάδων ανθρώπων που τον αποθέωναν. Οπως είπε, σχεδίαζε να γιορτάσει τον μεγάλο του άθλο με ένα πάρτι και οπωσδήποτε με ένα ντάκιρι φράουλα.

Παρά τις ατελείωτες περιπέτειες, τις αναποδιές και τα πισωγυρίσματα, ο Ρας πιστεύεται πως έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να διατρέξει κάθετα την Αφρική.

Ο Ρας ξεκίνησε στις 22 Απριλίου του 2023 από το νοτιότερο άκρο της Νότιας Αφρικής, το Ακρωτήρι Αγκουλιάς. Τη στιγμή που έσκισε την κορδέλα τερματισμού, στο βορειότερο σημείο της Τυνησίας, το Ρας Αντζελα, είχε τρέξει σχεδόν 376 μαραθωνίους!

The first person ever to run the entire length of Africa. Mission complete🫡 pic.twitter.com/PZk5aDCDgH

Το τελευταίο τμήμα της αδιανόητης αυτής διαδρομής, ο Κουκ συνοδευόταν από δεκάδες υποστηρικτές του που παρακολουθούσαν το ταξίδι αυτό στα social media – όπου και μετέδιδε ο Κουκ την «οδύσσειά» του σε X, Instagram και YouTube, προσελκύοντας εκατομμύρια views.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού, ο Κουκ έτρεξε μέσα από δάση, ζούγκλες, πάνω σε οροσειρές, μέσω Σαχάρας. Τον άθλο του επιβράδυναν κάπως, αλλά δεν έκαμψαν, μια ένοπλη ληστεία στην Ανγκόλα, η απαγωγή του από άνδρες με ματσέτες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, κάτι προβλήματα με τη βίζα του στην Αλγερία και κάποια προβλήματα υγείας στη Νιγηρία, τη 200ή ημέρα τρεξίματος, οπότε και με σύσταση γιατρού χρειάστηκε να ρίξει τους ρυθμούς του.

«Σταμάτησα μερικές μέρες για να κάνω εξετάσεις. Δεν υπήρχε ζημιά στα οστά, οπότε σκέφτηκα ότι η μόνη επιλογή που μου απέμενε ήταν να σταματήσω να τρέχω σαν νυφίτσα, να πάρω τα ισχυρότερα παυσίπονα που υπάρχουν και να αρχίσω να τρέχω ξανά σαν ζόμπι», είπε τότε.

345 days

376 marathons

£380,995 raised for charity

Deserts✅

Rainforest✅

Savannahs✅

Mountains✅

Jungle✅

7 days out from being the first person ever to run the entire length of Africa🫡 pic.twitter.com/eewEvri1Tw

— Russ Cook (@hardestgeezer) March 31, 2024