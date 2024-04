Μπάιντεν: Εξετάζουμε το αίτημα να σταματήσει η ποινική δίωξη του Ασάνζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι «εξετάζει» το αίτημα της Αυστραλίας να σταματήσει η δίωξη του ιδρυτή του WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ.

Τον Φεβρουάριο, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Αντονι Αλμπανέζι, «υιοθέτησε» ένα ψήφισμα που προωθήθηκε στο κοινοβούλιο, το οποίο ζητούσε την επιστροφή του 52χρονου Ασάνζ στη χώρα του.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επιδιώκουν την έκδοση του Ασάνζ από τη Βρετανία στις ΗΠΑ, όπου είναι καταζητούμενος. «Το εξετάζουμε» είπε ο Μπάιντεν όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν έχει κάποια απάντηση για το αίτημα της Αυστραλίας.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, απευθυνόμενη στον Μπάιντεν, η σύζυγος του Ασάνζ έγραψε: «Κάντε το σωστό. Αποσύρετε τις κατηγορίες».

@POTUS

Do the right thing. Drop the charges. #FreeAssangeNOW

“Biden says he’s ‘considering’ wrapping up Julian Assange prosecution” – reports @washtimeshttps://t.co/HtHXVvt4Ub

— Stella Assange #FreeAssangeNOW (@Stella_Assange) April 10, 2024