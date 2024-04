Γιατί μία χώρα ξόδεψε 300.000 δολάρια για να εξοντώσει μια… νυφίτσα

Τις τελευταίες δεκαετίες μια απομονωμένη, δύσβατη «γωνιά» στα νοτιοδυτικά της Νέας Ζηλανδίας αποτελεί ένα φιλόξενο καταφύγιο για απειλούμενα και σπάνια ενδημικά είδη ζώων.

Το νησί Chalky, ένα απόκρημνο, πλην καταπράσινο, κομμάτι γης μόλις 6,5 τ. χλμ., φιλοξενεί μεταξύ άλλων τον μόνο άπτερο παπαγάλο του κόσμου (kākāpō), ένα είδος σαύρας που δεν απαντάται πουθενά αλλού πάνω στη γη και φυσικά το εθνικό πτηνό της Νέας Ζηλανδίας, το κίουι.

Οταν, λοιπόν, τον Αύγουστο του 2022 οι εργαζόμενοι στην περιβαλλοντική προστασία του νησιού εντόπισαν μία αρσενική ερμίνα –θηλαστικό που μοιάζει με νυφίτσα, ενδημεί στην Ευρασία και τη Βόρεια Αμερική και τρέφεται με μικρά ζώα και πτηνά– ήξεραν ότι έπρεπε να δράσουν άμεσα για να σώσουν το ευαίσθητο οικοσύστημα του νησιού – ακόμη και αν αυτό κόστιζε μια μικρή περιουσία.

H υπηρεσία περιβαλλοντικής προστασίας της χώρας ξεκίνησε μια τεράστια επιχείρηση «βιοασφάλειας» που περιελάμβανε σκυλιά, κάμερες, ελικόπτερα, σκάφη και μια στρατιά ειδικών, για να εξοντώσουν το χωροκατακτητικό είδος.

The stoat also known as the Eurasian ermine, Beringian ermine&ermine,is a mustelid native to Eurasia&northern North America.Introduced into New Zealand in the late 19thC to control rabbits,the stoat has had a devastating effect on native bird populations. pic.twitter.com/fLbykDQjkS

Μετά από οκτώ μήνες εντατικού κυνηγιού και μια μικρή «περιουσία», ο επικίνδυνος θηρευτής παγιδεύτηκε και θανατώθηκε, τον περασμένο Απρίλιο.

«Πρόκειται για τεράστια νίκη – αλλά δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε τώρα», τόνισε η υπεύθυνη της υπηρεσίας, Ρεμπέκα Τίλι. «Πρόκειται για μια από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα για τη βιοποικιλότητα στο εθνικό πάρκο Fiordland και είναι ζωτικής σημασίας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε τα ευάλωτα είδη που ζουν εκεί».

Τον περασμένο μήνα, μια ετήσια έκθεση που δημοσιεύθηκε από την επιτροπή περιβάλλοντος του νεοζηλανδικού Κοινοβουλίου αποκάλυψε το κόστος της επιχείρησης «σύλληψης» της νυφίτσας: Σχεδόν μισό εκατομμύριο δολάρια Νέας Ζηλανδίας (περίπου 300.000 δολάρια).

Το ποσό προκάλεσε έκπληξη και σε κάποιες περιπτώσεις επικρίσεις. «Είμαι υπέρ της προστασίας των απειλούμενων ζώων, αλλά που να πάρει ο διάολος» έγραψε ένας Νεαζηλανδός στο Χ.

«Τι χρησιμοποίησαν για να το σκοτώσουν; Πυραύλους;» διερωτήθηκε μια δεξιά οργάνωση για την προάσπιση των δικαιωμάτων των Νεοζηλανδών φορολογουμένων.

Ωστόσο, οι κυβερνώντες υπεραμύνθηκαν του κονδυλιού αυτού.

«Η αδράνεια θα ήταν πιο δαπανηρή – με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες για τον πληθυσμό των kākāpō», δήλωσε ο Ααρον Φλέμινγκ, επιχειρησιακός διευθυντής της υπηρεσίας περιβάλλοντος για το Νότιο Νησί. «Θα έπρεπε να μεταφέρουμε το kākāpō από το νησί με τεράστιο κόστος. Και χωρίς να έχουμε κάποια τοποθεσία διαθέσιμη. Το κόστος από τη μη εξουδετέρωση της νυφίτσας θα ανερχόταν σε εκατομμύρια», πρόσθεσε.

Onto stoats in New Zealand with @Dr_Stoat for our first talk of the genetics session!

Mustelid are invasive in New Zealand and have had a huge impact on native bird populations.#34EMC pic.twitter.com/8FwxlZQrWx

— MustelidColloquium (@MustelidColloq) September 15, 2022