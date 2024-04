Η στιγμή που ο Χανίγια έμαθε ότι σκοτώθηκαν οι γιοι και τα εγγόνια του

«Ολος ο λαός μας και όλες οι οικογένειες της Γάζας έχουν πληρώσει βαρύ τίμημα με αίμα, και εγώ είμαι ένας από αυτούς», είπε η επικεφαλής της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, μετά τον θάνατο τριών γιων και τεσσάρων εγγονιών του από ισραηλινό πλήγμα.

Ο Χανίγια διαβεβαίωσε παράλληλα, ότι η Χαμάς δεν θα αλλάξει τη στάση της μετά το πλήγμα, ούτε θα υπαναχωρήσει από το αίτημα «για μόνιμη κατάπαυση του πυρός και επιστροφή των εκτοπισμένων Παλαιστινίων στα σπίτια τους».

Οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο συνεχίζονται με τη μεσολάβηση της Ντόχα και της Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, αξιωματούχος της Χαμάς κατηγόρησε, σύμφωνα με το Al Jazeeera, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι «υπονομεύει» τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, κληθείς να σχολιάσει την ισραηλινή αεροπορική επίθεση στη βόρεια Γάζα που έπληξε τα μέλη της οικογένειας του επικεφαλής της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης, χθες Τετάρτη.

Οι αντιδράσεις του Χανίγια, τη στιγμή που πληροφορείται το γεγονός καταγράφηκαν από κάμερα:

This is the moment Hamas leader Ismail Haniyeh received news that his sons were killed by an Israeli air strike in Gaza.

The Israel Defence Forces confirmed it killed Haniyeh’s three sons – claiming they were terrorists. https://t.co/kZbq4EJuSO pic.twitter.com/6snh5yTrrp

— Sky News (@SkyNews) April 11, 2024