Πομπηία: Στο «φως» αρχαία αίθουσα με τοιχογραφίες για τον Τρωικό Πόλεμο

Μια νέα αίθουσα μήκους 15 μέτρων και πλάτους 6 μέτρων, με τοιχογραφίες εμπνευσμένες από τον Τρωϊκό Πόλεμο, έφεραν στο φως οι αρχαιολογικές ανασκαφές στην Πομπηία.

Πρόκειται για τοιχογραφίες στις οποίες διακρίνονται η Ωραία Ελένη, ο Πάρης, η Κασσάνδρα και ο Απόλλωνας, με ευρύτερη αναφορά στον ηρωισμό, αλλά και στην δύναμη της μοίρας. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, οι τοιχογραφίες είναι από τις ωραιότερες που έχουν βρεθεί στα ερείπια της αρχαίας πόλης.

Η αίθουσα φαίνεται πως ανήκε σε εύπορη οικογένεια και στον χώρο αυτό, οι οικοδεσπότες έτρωγαν και συνομιλούσαν με τους φιλοξενουμένους τους.

Βρίσκεται δίπλα σε εσωτερική αυλή και σε μια εσωτερική σκάλα, στην οποία υπάρχει σχέδιο με κάρβουνο, στο οποίο απεικονίζονται δύο μονομάχοι και ένας φαλλός.

«Την νύχτα, με αναμμένα τα λυχνάρια, οι μυθικές φιγούρες των τοιχογραφιών θα έμοιαζαν σίγουρα να κινουνται», εξηγούν οι αρχαιολόγοι.

«Η Πομπηία είναι ένας θησαυρός που μας αφήνει πάντα άναυδους. Συνεχίζει να μας εκπλήσσει κάθε φορά που τον ανοίγουμε και είμαι ευτυχής που στον τελευταίο κρατικό προϋπολογισμό αυξήσαμε τα κονδύλια, ώστε να μπορέσουν να γίνουν νέες ανασκαφές», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού Τζενάρο Σαντζουλιάνο.

Επισημαίνεται πως το ένα τρίτο της αρχαίας πόλης δεν έχει καθαριστεί ακόμα από τα κατάλοιπα της ηφαιστειακής έκρηξης του Βεζούβιου, το 79 μ.Χ.

Η τρέχουσα ανασκαφή, η οποία ξεκίνησε πριν από 12 μήνες, υπογραμμίζει τη σημασία της Πομπηίας ως της πλέον πολύτιμης πηγής γνώσης για την εποχή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Ανάμεσα στα θέματα που περιλαμβάνουν οι τοιχογραφίες, ξεχωρίζει αυτό με τον θεό Απόλλωνα ο οποίος φαίνεται να προσπαθεί να αποπλανήσει την ιέρεια Κασσάνδρα, καθώς και η συνάντηση του Πάρη με την Ωραία Ελένη.

Welcome to the black room in #Pompeii – it’s just been unearthed after being hidden for 2000 years – just one of the amazing new finds coming to light here. We’re live here this morning on @BBCBreakfast @BBCr4today with @GZuchtriegel & @pompei79 📷 Tony Jolliffe pic.twitter.com/AyFteBggGh

— Rebecca Morelle (@BBCMorelle) April 11, 2024