Οι Ουκρανοί που «δεν είναι έτοιμοι να πεθάνουν» – Οι λαθροδιακινητές θησαυρίζουν

Η Ουκρανία χρειάζεται μια σταθερή υποδοχή νεοσύλλεκτων προκειμένου να αντέξει στον πόλεμο κατά της Ρωσίας, αλλά για όσους δεν θέλουν να πολεμήσουν, υπάρχουν λαθροδιακινητές που μπορούν να τους βγάλουν από τη χώρα.

Το βρετανικό SkyNews προχώρησε σε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στα δυτικά σύνορα της χώρας, όπου μια σειρά νεαρών ανδρών, αφού πληρώσουν ένα τσουχτερό αντίτιμο, επιχειρούν να βγουν παρανόμως από τη χώρα.

Μιλώντας στον Βρετανό δημοσιογράφο, ο λαθροδιακινητής, που συστήνεται με το όνομα Στας, ισχυρίζεται ότι ο σκοπός του είναι να σώσει τις ζωές των νέων ανθρώπων.

«Απλώς δεν είναι έτοιμοι να πεθάνουν, δεν είναι έτοιμοι να θαφτούν ζωντανοί», σημειώνει, για να προσθέσει: «Ετσι απευθύνονται σε εμάς για βοήθεια. Ενας σημαντικός αριθμός ανθρώπων στρέφεται σε εμάς».

A smuggler has been taking young men who ‘aren’t ready to die’ across Ukraine and into Europe.

“They simply aren’t ready to die, young people aren’t ready to bury themselves alive,” he says.https://t.co/7oWBXZBrhu pic.twitter.com/XxgjqssyoI

— Sky News (@SkyNews) April 11, 2024