Επίθεση σε εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϊ – Πέντε νεκροί

Συναγερμός σήμανε στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία, όταν άγνωστος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ανθρώπους που βρίσκονταν στο εμπορικό κέντρο Bondi Junction. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εννέα, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος εννέα μηνών, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Μάλιστα η κατάσταση ορισμένων εξ αυτών κρίνεται κρίσιμη. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης, ο οποίος όπως όλα δείχνουν ενήργησε μόνος, είναι νεκρός, ωστόσο προς το παρόν δεν έχει ταυτοποιηθεί, ενώ άγνωστα παραμένουν και τα κίνητρα του.

Τοπικές ιστοσελίδες ανέφεραν ότι εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το εμπορικό κέντρο, ενώ το κανάλι ABC μετέδωσε ότι κάποιοι άνθρωποι βρίσκονταν παγιδευμένοι στο εσωτερικό. Εναέρια πλάνα έδειξαν ασθενοφόρα και οχήματα της αστυνομίας έξω από το εμπορικό κέντρο ενώ ένοπλοι αστυνομικοί “χτένιζαν” την ταράτσα όπου βρίσκεται ο χώρος στάθμευσης.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ο δράστης βρισκόταν στο εμπορικό κέντρο πριν από τις τρεις το απόγευμα τοπική ώρα στη συνέχεια αποχώρησε και επέστρεψε περίπου είκοσι λεπτά αργότερα με ένα μαχαίρι.

#BREAKING 🚨 Video shows Westfield Bondi Junction suspect holding a knife while another man approaches him in defence | #6NewsAU pic.twitter.com/ZVxqPBamhe

Ενας από τους μάρτυρες δήλωσε ότι είδε μία γυναίκα ξαπλωμένη στο έδαφος πριν ο ίδιος, βρει καταφύγιο σε ένα κοσμηματοπωλείο.

Η πολιτειακή αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, χωρίς ωστόσο, να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

BREAKING:

First picture of the terrorist who killed several people in Sydney, Australia.

He stabbed in a shopping mall in a Jewish area (Westfield Bondi), right next to an Israeli restaurant.

Via @AnnoymousGiraf pic.twitter.com/qSItdty9Mn

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 13, 2024