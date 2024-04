Δυτική Οχθη: Επιθέσεις εποίκων σε παλαιστινιακά χωριά

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατήγγειλε «ένα αποτρόπαιο έγκλημα» μετά την ανακάλυψη του σώματος ενός 14χρονου ισραηλινού βοσκού στη Δυτική Οχθη, όπου το δράμα πυροδότησε κύμα βίας κατά των Παλαιστινίων.

Οι επιθέσεις κατά παλαιστινιακών χωριών βόρεια της Ραμάλα που εκδηλώθηκαν μετά την εξαφάνιση του νεαρού χθες κλιμακώθηκαν και επεκτάθηκαν στην Χεβρόνα και την Ναμπλούς σήμερα μετά την ανακοίνωση του θανάτου του.

BREAKING: The West Bank is under attack. Armed Israeli settlers are burning entire Palestinian villages to the ground. This is not self-defense. It’s terrorism. pic.twitter.com/n3K5imkpge — sarah (@sahouraxo) April 13, 2024

Περί τα δέκα παλαιστινιακά χωριά πολιορκούνται από τον ισραηλινό στρατό και δέχονται τις επιθέσεις εκατοντάδων εβραίων εποίκων. Υπάρχουν πολλοί τραυματίες, σύμφωνα με τις αρχές και τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης.

West Bank | IOF-backed settlers wreak havoc and violently raid villages of Al-Sawiya, Qusr and Duma, Nablus and Al-Mughayir, Ein Siniya, and Al-Mazra’a Al-Gharbiya, Ramallah. pic.twitter.com/UwK2wypuw9 — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) April 13, 2024

«Δεκάδες έποικοι επιτίθενται κατά του χωριού καίνε ό,τι πέφτει στα χέρια τους», δήλωσε ο δήμαρχος του Αλ-Μουγαΐρ. Σύννεφα καπνού που προέρχονται από πυρπολημένα σπίτια, αγρούς, αγροκτήματα και γεωργικά εργαλεία υψώνονται επάνω από τους λόφους της περιοχής.

BREAKING: This is not Gaza. This is Ramallah in the West Bank. Armed Israeli settlers are on a rampage burning Palestinian homes and terrorizing Palestinian families. This is not self-defense. It’s terrorism.pic.twitter.com/aQ28xG8C0Q — sarah (@sahouraxo) April 12, 2024

Στην περιοχή του Αλ-Μουχαΐρ εξαφανίσθηκε το πρωί της Παρασκευή ο Μπενιαμίν Ασιμεΐρ καθώς έβοσκε τα πρόβατά του, που επέστρεψαν χωρίς αυτόν στο αγρόκτημα του Μαλαχάι ΧαΣαλόμ.

Ο στρατός ξεκίνησε αμέσως μεγάλη επιχείρηση, με την βοήθεια εκατοντάδων πολιτών , ανάμεσά τους και μεγάλος αριθμός εποίκων, για την ανεύρεση του ισραηλινού βοσκού.

Το άψυχο σώμα του αγοριού εντοπίσθηκε στο μεσημέρι της Παρασκευής στην ίδια περιοχή. «Ο Μπενιαμίν Ασιμεΐρ δολοφονήθηκε σε τρομοκρατική επίθεση», δήλωσαν ο ισραηλινός στρατός, η αστυνομία και η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας Σιν Μπετ σε κοινή τους ανακοίνωση.

Baruch Dayan Ha-Emet. Blessed is the Judge of Truth. The 14-year old Jewish shepherd boy, Binyamin Achimeir, who was reported missing yesterday after his herd returned to their farm without was founded MURDERED today. He was beaten to death according to the latest reports.… pic.twitter.com/Jd8qyMKurT — Marc Zell (@GOPIsrael) April 13, 2024

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας αναζητούν τους δράστες και τους συνεργούς τους και απηύθυνε έκκληση για ηρεμία ζητώντας από «όλους τους ισραηλινούς πολίτες να επιτρέψουν στις δυνάμεις ασφαλείας να κάνουν απρόσκοπτα την δουλειά τους». Ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ απηύθυνε προειδοποίηση για «οποιαδήποτε πράξη εκδίκησης».

Ο ηγέτης ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ κατήγγειλε από την πλευρά του «τις βιαιότητες των εποίκων» χαρακτηρίζοντάς τις «επικίνδυνη παραβίαση του νόμου».

Στην Ραμάλα, ο πρωθυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής Μοχάμεντ Μουστάφα απηύθυνε προειδοποίηση λέγοντας ότι οι επιθέσεις αυτές «δεν θα αποθαρρύνουν τον λαό μας να παραμείνει στην γη του και να οδηγήσει σε αποτυχία τις επιχειρήσεις εκτοπισμού και εκδίωξης» των Παλαιστινίων από τα εδάφη που κατέλαβε το Ισραήλ το 1967.

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής και η Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσαν ότι από χθες τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει σκοτωθεί και δεκάδες έχουν τραυματισθεί, πολλοί από τους οποίους από σφαίρες.

Από την έναρξη του πολέμου στην Γάζα, τουλάχιστον 462 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τον ισραηλινό στρατό ή τους εβραίους εποίκους στην Δυτική Οχθη όπου η κατάσταση είναι εκρηκτική.

Η Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη Φρανσέσκα Αλμπανέζε κάλεσε χθες τον ΟΗΕ «να επιτρέψει την ανάπτυξη μίας προστατευτικής παρουσίας» στα παλαιστινιακά εδάφη.

