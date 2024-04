Ξεκίνησε η επίθεση του Ιράν – Δεκάδες drones και πύραυλοι κατευθύνονται προς το Ισραήλ

Δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν το βράδυ του Σαββάτου και κατευθύνονται προς στόχους στο Ισραήλ. Η πτήση τους αναμένεται να διαρκέσει ώρες. Το Ισραήλ έκλεισε τον εναέριο χώρο του, όπως ανακοίνωσαν οι αεροπορικές Αρχές.

Το τηλεοπτικό κανάλι 12 του Ισραήλ μετέδωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε συνολικά περίπου 100 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κρουζ εναντίον ισραηλινών στόχων το Σάββατο και ότι ορισμένα καταρρίφθηκαν πάνω από τη Συρία ή την Ιορδανία.

Ο απόστρατος στρατηγός Αμος Γιαντλίν δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ότι τα drones φέρουν το καθένα εκρηκτικά 20 κιλών και πως η αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ είναι έτοιμη να τα καταρρίψει.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν δεκάδες drones και πυραύλους με στόχο συγκεκριμένα σημεία στο Ισραήλ, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν. Η επιχείρηση «Αληθινή Υπόσχεση», όπως αναφέρουν, είναι «μέρος της τιμωρίας για τα εγκλήματα που έχει διαπράξει το Ισραήλ».

Iranian drones are slow to move (currently over Iraq) & will take ~9 hours to reach Israel (will be hunted down before).

It’s possible the attack will b completed w/ launch of cruise/ballistic missiles to try to overcome Israeli Air Defenses at same momenthttps://t.co/5mhNnzoDaS

