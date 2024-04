Live: Επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ με drones και πυραύλους

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να μείνουν μακριά από τη σύγκρουση μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ», δήλωσε η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, προειδοποιώντας ότι η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι πιο σοβαρή εάν το Ισραήλ προβεί σε αντίποινα.

«Η στρατιωτική δράση του Ιράν ήταν η απάντηση στην επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον των διπλωματικών μας εγκαταστάσεων στη Δαμασκό», ανέφερε η αποστολή στο X. Και πρόσθεσε: «Ωστόσο, εάν το ισραηλινό καθεστώς κάνει άλλο ένα λάθος, η απάντηση του Ιράν θα είναι σημαντικά πιο σοβαρή. Πρόκειται για μια σύγκρουση μεταξύ του Ιράν και του απατεώνα ισραηλινού καθεστώτος, από την οποία οι ΗΠΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ!».

Conducted on the strength of Article 51 of the UN Charter pertaining to legitimate defense, Iran’s military action was in response to the Zionist regime’s aggression against our diplomatic premises in Damascus. The matter can be deemed concluded. However, should the Israeli…