Η αναβαθμισμένη επίθεση του Ιράν και οι πιέσεις της Ουάσιγκτον

Επί ξυρού ακμής και σε κατάσταση υψηλού συναγερμού βρίσκεται η ευρύτερη Μέση Ανατολή, με την προοπτική ενός περιφερειακού πολέμου να μοιάζει ολοένα και πιο πιθανή, μετά την άνευ προηγουμένου απευθείας επίθεση του Ιράν εναντίον της ισραηλινής επικράτειας, το βράδυ του Σαββάτου.

Εδώ και δεκαετίες, Ισραήλ και Ιράν διεξάγουν έναν σκιώδη πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ανταλλάσσοντας μυστικές επιθέσεις από ξηράς, θαλάσσης, αέρος, αλλά και στον κυβερνοχώρο. Ο καταιγισμός μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων που εκτόξευσε το Ιράν κατά στρατιωτικών στόχων στο Ισραήλ, ως αντίποινα για τον ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον του προξενείου του στη Δαμασκό την 1η Απριλίου, αν και σχεδόν όλα καταρρίφθηκαν ή αναχαιτίστηκαν, σηματοδότησε μια καμπή στη σύγκρουση.

Μέχρι σήμερα, το Ιράν έπληττε το Ισραήλ δια αντιπροσώπων, ενώ οι στοχευμένες δολοφονίες Ιρανών στρατιωτικών ηγετών και πυρηνικών επιστημόνων αποτελούν βασικό μέρος της στρατηγικής του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Ahron Bregman, πολιτικό επιστήμονα και εμπειρογνώμονα σε θέματα ασφάλειας της Μέσης Ανατολής στο King’s College του Λονδίνου, αυτή ήταν η πρώτη φορά που το Ιράν επιτέθηκε απευθείας στο Ισραήλ από το έδαφός του, επίθεση που ο ίδιος χαρακτήρισε «ιστορικό γεγονός».

Πλέον, η προοπτική διασποράς των εχθροπραξιών στην ευρύτερη Μέση Ανατολή φέρεται να εξαρτάται από τις αποφάσεις του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου του Μπέντζαμιν Νετανιάχου που συνεδριάζει σήμερα.

Μέχρι πρότινος, το Ισραήλ είχε αντιμετωπίσει αεροπορικές επιθέσεις από τη Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ, το οπλοστάσιο των οποίων περιλαμβάνει πυραύλους μικρού βεληνεκούς (19 έως 40 χλμ) και κάπως ανακριβείς πυραύλους 122 χιλιοστών της οικογένειας Grad, καθώς και πυραύλους Μ-302 συριακής κατασκευής με βεληνεκές περίπου 160 χιλιόμετρα. Η Χαμάς διαθέτει επίσης πυραύλους Fajr-5 από το Ιράν και μια παρόμοια, τοπικά κατασκευασμένη έκδοση του Fajr-5 – αμφότεροι βεληνεκούς περίπου 80 χλμ.

Τα όπλα που χρησιμοποίησε το Ιράν το Σάββατο έχουν εύρος απόστασης, αλλά και ταχύτητας πολύ μεγαλύτερο.

Σύμφωνα με τον Φαμπιάν Χιντς, εμπειρογνώμονα για τον ιρανικό στρατό στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών στο Βερολίνο, το Ιράν χρησιμοποιεί πιθανότατα τον τον Paveh 351, έναν πύραυλο κρουζ που αναπτύχθηκε από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης με βεληνεκές άνω των 1.900 χλμ, επαρκούς εμβέλειας δηλαδή για να φτάσει στο Ισραήλ από το Ιράν.

What type of cruise missile is Iran using in its attack on Israel? The most likely candidate is the IRGC-developed Paveh / 351 which has the range to hit Israel from Iran. The missile (in different versions) has also been provided to the Yemeni Houthis and the Iraqi PMF. pic.twitter.com/UAUlmrzalt

— Fabian Hinz (@fab_hinz) April 14, 2024