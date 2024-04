G7 : Αρχίζει η τηλεδιάσκεψη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ξεκίνησε η τηλεδιάσκεψη των ηγετών των χωρών που μετέχουν στην Ομάδα της G7, με θέμα συζήτησης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοινώθηκε από την ιταλική κυβέρνηση η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της G7.

«Η κυβέρνησή μας καθιστά και πάλι σαφή την καταδίκη των επιθέσεων του Ιράν κατά του Ισραήλ», υπογράμμισε σε ανάρτησή της η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Εκφράζουμε έντονη ανησυχία για την περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε ώστε να μπορέσει να αποφευχθεί», πρόσθεσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Εν τω μεταξύ, έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ συγκάλεσε για την την ερχόμενη Τρίτη 16 Απριλίου, ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

«Μετά τις ιρανικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ, συγκάλεσα έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, την Τρίτη. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην αποκλιμάκωση και την ασφάλεια της περιοχής», ανέφερε ο Ζοζέπ Μπορέλ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα “Χ”.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 14, 2024