Ο Ζελένσκι ζητεί ενιαία παγκόσμια απάντηση στην «τρομοκρατία» του Ιράν και της Ρωσίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε σήμερα να δοθεί μια «αποφασιστική και ενιαία» παγκόσμια απάντηση στην «τρομοκρατία» του Ιράν και της Ρωσίας, καταδικάζοντας την επίθεση που εξαπέλυσαν οι Ιρανοί κατά του Ισραήλ χθες τη νύχτα.

«Η Ουκρανία καταδικάζει την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ με μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed και πυραύλους», έγραψε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ζητώντας ωστόσο να αποφευχθεί η περαιτέρω «κλιμάκωση» στη Μέση Ανατολή.

«Στην Ουκρανία, ξέρουμε πολύ καλά τη φρίκη παρόμοιων επιθέσεων της Ρωσίας, η οποία χρησιμοποιεί τα ίδια μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed και ρωσικούς πυραύλους, τις ίδιες τακτικές μαζικών αεροπορικών επιδρομών», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ukraine condemns Iran’s attack on Israel using “Shahed” drones and missiles. We in Ukraine know very well the horror of similar attacks by Russia, which uses the same “Shahed” drones and Russian missiles, the same tactics of mass air strikes.

Every effort must be made to prevent…

