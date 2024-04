G7: Η ανακοίνωση μετά την τηλεδιάσκεψη για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Tην απερίφραστη καταδίκη της χθεσινής επίθεσης του Ιράν, καθώς και τη δέσμευση τους να εργαστούν για τη σταθεροποίηση της κατάστασης και την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης εξέφρασαν οι ηγέτες των χωρών της G7, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση, που εξέδωσαν μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψής τους.

Κάλεσαν, παράλληλα, το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις, ενώ εξέφρασαν ετοιμότητα για περαιτέρω μέτρα και ως απάντηση «σε πρωτοβουλίες περαιτέρω αποσταθεροποίησης». Εμφανίστηκαν έτοιμοι να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, προκειμένου να δοθεί τέλος στην κρίση στη Γάζα.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «εμείς, οι ηγέτες της G7 καταδικάζουμε απερίφραστα και με τον πιο απόλυτο τρόπο την άμεση και άνευ προηγουμένου επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Το Ιράν εκτόξευσε εκατοντάδες drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ. Το Ισραήλ με τη βοήθεια των εταίρων του, νίκησε εναντίον αυτής της επίθεσης. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη και στήριξη προς το Ισραήλ και τον λαό του και επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας έναντι της ασφάλειάς του».

«Με τις ενέργειές του το Ιράν προχώρησε περαιτέρω προς την αποσταθεροποίηση της περιοχής και κινδυνεύει να προκαλέσει μια ανεξέλεγκτη περιφερειακή κλιμάκωση. Αυτό πρέπει να αποφευχθεί. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς τη σταθεροποίηση της κατάστασης και την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης. Σε αυτό το πνεύμα, απαιτούμε από το Ιράν και τους πληρεξούσιους του να σταματήσουν τις επιθέσεις και είμαστε έτοιμοι να πάρουμε περαιτέρω μέτρα τώρα και ως απάντηση σε περαιτέρω πρωτοβουλίες αποσταθεροποίησης» σημειώνεται.

«Θα ενισχύσουμε επίσης τη συνεργασία μας για το τέλος της κρίσης στη Γάζα, που περιλαμβάνει τη συνέχιση της δουλειάς μας με στόχο μια άμεση και βιώσιμη κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς και την παράδοση αυξημένης ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους Παλαιστίνιους, που έχουν ανάγκη» καταλήγει η ανακοίνωση.

Στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7 την Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσώπησαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα x ο Σαρλ Μισέλ τόνισε ότι για να τελειώσει η κρίση στη Γάζα, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μια άμεση κατάπαυση του πυρός, θα κάνει τη διαφορά. Ανέφερε παράλληλα ότι η κατάσταση τη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένου του Λιβάνου θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την ερχόμενη εβδομάδα.

With #G7 leaders, we unanimously condemned Iran’s unprecedented attack against Israel.

All parties must exercise restraint. We will continue all our efforts to work towards de-escalation. Ending the crisis in Gaza as soon as possible, notably through an immediate ceasefire, will… pic.twitter.com/BIcrwDWxyV

— Charles Michel (@CharlesMichel) April 14, 2024