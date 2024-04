Ισραηλινός πρόεδρος: «Προστατεύουμε την Ευρώπη από την “αυτοκρατορία του κακού”»

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ χαρακτήρισε χθες, Κυριακή, την απευθείας, άνευ προηγουμένου επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή «κήρυξη πολέμου» και υποστήριξε πως η χώρα του προστατεύει την Ευρώπη από την ιρανική «αυτοκρατορία του κακού» σε συνέντευξή του στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

«Προστατεύουμε την Ευρώπη από αυτή την αυτοκρατορία το κακού και είναι καιρός να γίνει σαφές αυτό», είπε. «Είναι καιρός ο κόσμος να αντιμετωπίσει αυτή την αυτοκρατορία του κακού στην Τεχεράνη και να ξεκαθαρίσει στο ιρανικό καθεστώς πως αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι, πως αυτό είναι απαράδεκτο», επέμεινε.

This is the truth about Iran.

Watch my interview with @SkyNews‘s @AliBunkallSKY>>> pic.twitter.com/H3bWpkDm3X

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) April 14, 2024