Οργανισμός Ασφάλειας της Ε.Ε. συνιστά προσοχή στον εναέριο χώρο του Ισραήλ και του Ιράν

Ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα ότι συνεχίζει να συνιστά προσοχή στον εναέριο χώρο του Ιράν και του Ισραήλ και γύρω στα 100 μίλια γύρω από το Ισραήλ.

Ο EASA, όπως είναι γνωστός ο οργανισμός, ανέφερε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον αντίκτυπό της στην πολιτική αεροπορία.

#EASA remains vigilant with respect to the situation in the Middle East. We just published a summary of the guidance we are giving with respect to aviation in the region. https://t.co/FNunULVQnr

— EASA (@EASA) April 14, 2024