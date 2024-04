Αυστραλία: Το χρονικό της επίθεσης με μαχαίρι στον ιερέα – Συνελήφθη ένα άτομο

Ενας ιερέας και πολλά ακόμη άτομα δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια κηρύγματος σε εκκλησία του Σίδνεϊ στην Αυστραλία, το οποίο μεταδιδόταν ζωντανά μέσω διαδικτύου.

Ο ιερέας Μαρ Μαρί Εμμανουήλ λειτουργούσε στην εκκλησία του «Christ The Good Shepherd» στο Γουέικλεϊ του Σίδνεϊ, όταν ένας άνδρας τον πλησίασε στην Αγία Τράπεζα και τον μαχαίρωσε. Βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή που ένα μαυροντυμένο άτομο επιτίθεται στον κληρικό. Στη συνέχεια, ακούγονται φωνές από το πλήθος, καθώς αρκετοί σπεύδουν να βοηθήσουν τον ιερέα.

Για την υπόθεση συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές ένα άτομο. Ο άνδρας αυτός έχει μεταφερθεί σε «άγνωστη τοποθεσία», ανακοίνωσε η αστυνομία, προτρέποντας τους πολίτες να αποφύγουν την ευρύτερη περιοχή της επίθεσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πολύ σκληρές εικόνες

