Ελον Μασκ: «Η Ελλάδα βιώνει κατάρρευση του πληθυσμού της»

Το πρόβλημα υπογεννητικότητας που αντιμετωπίζει η Ελλάδα σχολίασε με ανάρτησή του στο X ο δισεκατομμυριούχος Ελον Μασκ, κάνοντας λόγο για «πληθυσμιακή κατάρρευση» της χώρας.

Συγκεκριμένα, ο Μασκ αναδημοσίευσε την ανάρτηση χρήστη, στην οποία αναφέρεται ότι η Ελλάδα απειλείται με «πληθυσμιακή κατάρρευση», καθώς «οι ξαφνικοί θάνατοι αυξάνονται και η γονιμότητα πέφτει».

Αν και το ζήτημα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα είναι υπαρκτό, το σχόλιο του Μασκ βασίζεται σε ένα αμφιλεγόμενο δημοσίευμα, το οποίο συνδέει ευθέως το ελληνικό πρόβλημα με τα εμβόλια κατά της Covid και την… ατζέντα πληθυσμιακής μείωσης από την παγκόσμια ελίτ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, «η καρδιακή ανεπάρκεια, τα εγκεφαλικά επεισόδια, οι θρομβώσεις και η εμφάνιση καρκίνου σε υγιείς νέους ανθρώπους έχουν προκαλέσει την εκτόξευση των ποσοστών θνησιμότητας στην Ελλάδα, ενώ τα επίπεδα γονιμότητας σε νέους άνδρες και γυναίκες έχουν προκαλέσει την κατακρήμνιση του δείκτη γεννήσεων, καθώς καταγράφεται ο χαμηλότερος αριθμός γεννήσεων εδώ και σχεδόν έναν αιώνα».

Μάλιστα, το άρθρο χρησιμοποιεί κάποιες εκφράσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το θέμα, αλλά και δηλώσεις του υπ. Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, στο Reuters.

Αναφέρεται στην «πληθυσμιακή κατάρρευση» της χώρας κάνοντας λόγο για «ξαφνική και μη αναστρέψιμη μείωση του πληθυσμού».

Από το άρθρο δεν παραλείπονται οι θεωρίες συνωμοσίας, καθώς σημειώνεται πως «η Ελλάδα, το λίκνο του δυτικού πολιτισμού, βρίσκεται σε πορεία ώστε να γίνει το πρώτο έθνος που θα πέσει θύμα της πολυδιάστατης ατζέντας πληθυσμιακής μείωσης από την παγκόσμια ελίτ».

Στο δημοσίευμα γίνεται λόγος και για τις «θανατηφόρες συνέπειες από την εξάπλωση του εμβολιασμού με Covid mRNA το 2021». Μάλιστα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι… αποκρύπτει αυτές τις συνέπειες, παρά το γεγονός, όπως αναφέρει, πως «οι αριθμοί ξαφνικών θανάτων εκτοξεύτηκαν στα ύψη σε απόλυτο συγχρονισμό με την εξάπλωση των εμβολίων».

Σαν πηγή των στοιχείων, το δημοσίευμα παραθέτει τη φιλική του… ιστοσελίδα News Addicts, στην οποία φιλοξενούνται πολλές… αντιεμβολιαστικές ειδήσεις.

Greece is one of dozens of countries experiencing population collapse due to low birth rates https://t.co/2qFA087SLJ

— Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2024