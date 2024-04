Μέση Ανατολή: Υψηλός ο κίνδυνος ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης εν αναμονή των ισραηλινών αντιποίνων

Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος μιας ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, καθώς η διεθνής κοινότητα βρίσκεται σε αναμονή της απάντησης του Ισραήλ στην άνευ προηγουμένου απευθείας επίθεση του Ιράν εναντίον του το περασμένο Σάββατο.

Μία ημέρα μάλιστα αφότου το Ισραήλ δήλωσε ότι θα απαντήσει στην επίθεση της Τεχεράνης, ο Ιρανός πρόεδρος, Εμπραχίμ Ραΐσι, τόνισε ότι κάθε ενέργεια εναντίον των συμφερόντων της χώρας του, θα αντιμετωπιστεί με «σοβαρό, εκτεταμένό και οδυνηρό» τρόπο.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ISNA, μιλώντας στον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ο πρόεδρος του Ιράν ανέφερε πως «η παραμικρή ενέργεια κατά ιρανικών συμφερόντων θα αντιμετωπιστεί σίγουρα με σοβαρό, εκτεταμένο και οδυνηρό τρόπο, κατά οποιουδήποτε δράστη».

Το βράδυ της Δευτέρας, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αλί Μπαγκερί Κανί, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η αντεπίθεση της Τεχεράνης, μετά από τυχόν ισραηλινά αντίποινα, θα είναι «θέμα δευτερολέπτων, καθώς το Ιράν δεν θα περιμένει άλλες 12 ημέρες για να απαντήσει».

Με επιστολή του προς 32 κράτη από όλο τον κόσμο, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ισραελ Κατζ, ζητάει την επιβολή κυρώσεων στο πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, καθώς και τον χαρακτηρισμό του ιρανικού Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης ως «τρομοκρατική οργάνωση».

Alongside the military response to the firing of the missiles and the UAVs, I am leading a diplomatic offensive against Iran.

This morning I sent letters to 32

countries and spoke with dozens of foreign ministers and leading figures around the world calling for sanctions to be…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 16, 2024