Δανία: Πυρκαγιά στο παλιό Χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης – Κατέρρευσε η οροφή

Πυρκαγιά σημειώθηκε την Τρίτη στο Παλιό Χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης, προκαλώντας σοβαρές φθορές σε ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια της Δανίας. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Η οροφή του κτιρίου κατέρρευσε, ενώ βίντεο από τοπικά ΜΜΕ έδειχναν ανθρώπους να απομακρύνουν μεγάλους πίνακες ζωγραφικής προκειμένου να τους προστατέψουν από τις φλόγες.

Το κτίριο, το οποίο δεν στεγάζει πλέον το χρηματιστήριο της Δανίας και αποτελεί έδρα του Εμπορικού Επιμελητηρίου, τελούσε υπό εργασίες ανακαίνισης και ήταν καλυμμένο με σκαλωσιές όταν ξέσπασε η φωτιά.

«Μας περίμενε ένα τρομερό θέαμα. Το Χρηματιστήριο καίγεται», έγραψε το Εμπορικό Επιμελητήριο στο Χ.

BREAKING:

Denmark is having its “Notre Dame moment”

The historical Børsen Stock Exchange building in Copenhagen is on fire.

It was built in 1625 and is one of the city’s most beautiful buildings with its elegant spire

Yesterday was the 5th anniversary of the Notre Dame fire pic.twitter.com/8j6bPsHvaD

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 16, 2024