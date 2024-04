«Βούλιαξε» το Ντουμπάι: Χάος από τις πρωτοφανείς βροχοπτώσεις, τις ισχυρότερες των τελευταίων 75 χρόνων

Οι κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις που έπληξαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι σοβαρότερες των τελευταίων 75 χρόνων, προκάλεσαν πλημμύρες ακόμη και σε μεγάλες λεωφόρους, καθώς και προβλήματα στις πτήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Οι βροχές ξεκίνησαν το βράδυ της Δευτέρας και έως το απόγευμα της επόμενης ημέρας πάνω από 120 χιλιοστά νερού είχαν πέσει στην πόλη της ερήμου, ποσότητα που υπό φυσιολογικές συνθήκες αποτελεί τον μέσο όρο της ετήσιας βροχόπτωσης.

The Dubai flood ain’t joke. pic.twitter.com/VzKUpFgOoN — Chude Nnamdi (@chude__) April 16, 2024

Στα social media διακινήθηκαν πρωτοφανείς εικόνες, με το νερό να έχει κατακλύσει τα εμβληματικά εμπορικά κέντρα του εμιράτου, Dubai Mall και Mall of the Emirates, και τουλάχιστον ένα σταθμό του Dubai Metro.

Dubai’s streets turned into rivers after heavy rains and flash floods. pic.twitter.com/Isktb7JXia — DW News (@dwnews) April 16, 2024

Τα σχολεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δεν λειτούργησαν Τρίτη και θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα, Τετάρτη, ενώ η κυβέρνηση παρέτεινε για τους υπαλλήλους της την τηλεργασία και για σήμερα.

Φωτ.: AP Photo/Jon Gambrell

Στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το δεύτερο με τη μεγαλύτερη κίνηση παγκοσμίως, πολλές πτήσεις εξετράπησαν, καθοδηγούμενες σε άλλα αεροδόμια για προσγείωση.

Η βροχή είναι ασυνήθιστη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ωστόσο, εμφανίζεται περιοδικά στην άνυδρη Αραβική Χερσόνησο κατά τους ψυχρότερους χειμερινούς μήνες.

Heavy flood at Sheikh Zayed Rd due to extreme rains in Dubai, UAE 🇦🇪 TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZqpic.twitter.com/LXmn5uMX1y — Disaster News (@Top_Disaster) April 16, 2024

Η μετεωρολογική υπηρεσία κάλεσε τους κατοίκους «να λάβουν όλα τα μέτρα προφύλαξης και να αποφύγουν περιοχές με πλημμύρες και συσσώρευση νερού».

Φωτ.: REUTERS/Abdelhadi Ramahi

Dubai: Timelapse of the massive storm that caused a historic flood. pic.twitter.com/1VSGClQENi — Ashish Kumar (@BaapofOption) April 17, 2024

Το κυβερνητικό γραφείο μέσων ενημέρωσης, σε ανάρτησή του στο Χ, προειδοποίησε τους πολίτες πως οι νεροποντές είναι ένα «σπάνιο κλιματικό φαινόμενο» και πως αναμένεται περαιτέρω βροχόπτωση.

Πηγή: Guardian