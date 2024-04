Το Ντουμπάι έγινε λίμνη – «Είναι κάτι που περιμέναμε»

Εικόνες βιβλικής καταστροφής. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και «βούλιαξαν» πανάκριβα αυτοκίνητα. Χείμαρροι νερού πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες στο Ντουμπάι, μιας από τις θερμότερες και ξηρότερες περιοχές του πλανήτη, βίωσαν την περασμένη Τρίτη μια πρωτόγνωρη για την περιοχή πραγματικότητα.

Βίντεο που έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο, αποτυπώνουν εικόνες που ανταποκρίνονται περισσότερο σε ταινία επιστημονικής φαντασίας: το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι –το δεύτερο πιο πολυσύχναστο στον κόσμο– καλυμμένο εξ ολοκλήρου από νερό. Τεράστια αεροσκάφη προσπαθούν να διασχίσουν τις πλημμυρισμένες πίστες του αεροδρομίου, υψώνοντας κύματα νερού στο πέρασμά τους. Θυμίζουν περισσότερο βάρκες.

Μέσα σε περίπου δώδεκα ώρες, έπεσαν στην περιοχή περίπου 100 χιλιοστά βροχής, όσα δηλαδή καταγράφονται στην περιοχή μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο. Ειδικοί επισημαίνουν πως ήταν μια από τις μεγαλύτερες βροχοπτώσεις που έχουν σημειωθεί στην περιοχή τα τελευταία 75 χρόνια. Υπολογίζεται μάλιστα, πως σε ορισμένες περιοχές, όπως στο Αλ Αιν, τμήμα του εμιράτου του Αμπού Ντάμπι, το οποίο συνορεύει με το Ομάν, μέσα σε λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο, καταγράφηκαν περισσότερα από 250 χιλιοστά βροχής. Για ακόμη μια φορά, αποδεικνύεται ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα συντροφεύουν πλέον κάθε περιοχή του πλανήτη.

«Κάτι που περιμέναμε να δούμε»

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην «Κ» ο Θοδωρής Γιάνναρος, φυσικός-μετεωρολόγος και εντεταλμένος ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το συγκεκριμένο ακραίο καιρικό φαινόμενο «είναι κάτι που περιμέναμε να δούμε με βάση την κλιματική αλλαγή. Φαινόταν εδώ και δεκαετίες ότι θα έχουμε τέτοιου είδους ακραία καιρικά γεγονότα ακόμη και σε περιοχές που δεν ήταν συνηθισμένες σε αυτά. Υπό αυτή την άποψη, αυτά τα φαινόμενα δεν θα πρέπει πλέον να μας εκπλήσσουν όταν συμβαίνουν. Το γενικό αποτύπωμα είναι ότι θα έχουμε περισσότερο ακραίο καιρό και ήδη το βλέπουμε σε διάφορες περιοχές του πλανήτη».

Αλλωστε, βάσει των όσων σχολίασε ο κ. Γιάνναρος, η κλιματική αλλαγή «δεν σημαίνει απλά ένα θερμότερο και ξηρότερο κλίμα όπως πιστεύουν οι περισσότεροι. Σημαίνει ότι θα έχουμε αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης των ακραίων καιρικών γεγονότων, είτε αν μιλάμε για ακραία ψυχρά γεγονότα είτε για θερμά». Αυτό βέβαια, δεν σημαίνει σύμφωνα με τον ίδιο, ότι σε ξηρές περιοχές, όπως στο Ντουμπάι, «θα αρχίσουμε να βλέπουμε αύξηση σε ό,τι αφορά τον αριθμό των βροχοπτώσεων. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το γενικότερο θερμό και ξηρό κλίμα, ευνοείται η εμφάνιση τέτοιων ακραίων φαινομένων ακόμη και σε αυτές τις περιοχές».

«Κάτι πραγματικά ακραίο»

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σχολίασε στην «Κ» ότι «σε αρκετές περιοχές της Αραβικής Χερσονήσου, τα ετήσια ύψη βροχής είναι πάρα πολύ μικρά, κάτω και από εκατό χιλιοστά. Επομένως, όταν βλέπουμε αυτές τις βροχές που ξεπερνούν κατά πολύ το ετήσιο ύψος βροχής και μάλιστα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, είναι κάτι πραγματικά ακραίο».

Σχετικά με το αν είναι ένα φαινόμενο που οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, ο ίδιος ανέφερε ότι «ένα φαινόμενο που συμβαίνει μια φορά στα πενήντα χρόνια προφανώς είναι ακραίο, αλλά θα πρέπει κάποιος να μελετήσει αν σε βάθος χρόνου αυξάνεται η συχνότητα αυτών των φαινομένων στην περιοχή. Μόνο έτσι μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή, που πιθανώς να έχει κάποια σχέση. Αλλωστε, οι ζεστές θάλασσες και οι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή μπορούν να οδηγήσουν σε τέτοια φαινόμενα».

Σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο, τα επόμενα χρόνια θα μπορούσαμε να αναμένουμε κι άλλα αντίστοιχα ακραία φαινόμενα σε ξηρές περιοχές όπως το Ντουμπάι, «αφού είδαμε και στη Λιβυή, ένα ξηρό μέρος, ότι στην τελευταία φάση του Daniel έπεσαν μεγάλα ύψη βροχής. Βέβαια εκεί υπήρχαν και κατασκευαστικά προβλήματα στα φράγματα και είχαμε έναν απροσδιόριστο αριθμό χιλιάδων νεκρών στις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου».

Η σύγκριση με την κακοκαιρία Daniel

Σχετικά με το αν πρόκειται για ένα φαινόμενο που παρουσιάζει ομοιότητες με την κακοκαιρία Daniel η οποία έπληξε τη χώρα μας, ο κ. Γιάνναρος εμφανίστηκε αρνητικός, καθώς σχολίασε ότι «δεν νομίζω πως μπορούμε να κάνουμε απευθείας συγκρίσεις φαινομένων σε δύο διαφορετικές περιοχές, πέρα ίσως από την αναλογία που υπάρχει σε ό,τι αφορά τη ραγδαιότητα της βροχής». Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Γιάνναρο, οι οποίες επιπτώσεις ενός τέτοιου φαινομένου «δεν εξαρτώνται μόνο από τη ραγδαιότητά του, αλλά και από τις υποδομές και τα χαρακτηριστικά της περιοχής που πλήττεται. Για παράδειγμα, διαφορετικές θα είναι οι επιπτώσεις σε μια περιοχή η οποία έχει βλάστηση, συγκριτικά με μια που δεν έχει. Η συγκεκριμένη περιοχή σίγουρα δεν έχει τις υποδομές που έχουν άλλες οι οποίες δέχονται συχνά βροχοπτώσεις».

Στην Ελλάδα την περίοδο 2000-09, είχαμε 60 πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ την περίοδο 2010-19, αυτά ανήλθαν σε 90. Από το 2020 κι έπειτα διαπιστώνουμε ότι αυτή η αυξητική τάση συνεχίζεται

Σχολιάζοντας από την πλευρά του ο κ. Λαγουβάρδος αν το συγκεκριμένο καιρικό φαινόμενο ομοιάζει με την κακοκαιρία Daniel, ανέφερε ότι «είναι διαφορετικού είδους κακοκαιρίες. Στον Daniel είχαμε μια μεγάλης διάρκειας κακοκαιρία, που κράτησε τρεις ημέρες. Δεν είναι ίδια φαινόμενα ούτε στην κλίμακα ούτε στην έκτασή τους». Παρ’ ολα αυτά σύμφωνα με τον ίδιο, και οι δύο κακοκαρίες «κατατάσσονται στην κατηγορία των εξαιρετικά ακραίων καιρικών φαινομένων, επειδή η κατανομή της βροχόπτωσης ήταν ακραία».

Στη χώρα μας, σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο, υπάρχει μια «ξεκάθαρη αύξηση των έντονων καιρικών φαινομένων, την οποία έχουμε καταγράψει βάσει συστηματικής καταλογογράφησης. Την περίοδο 2000-09, είχαμε 60 πολύ σοβαρά επεισόδια, ενώ την περίοδο 2010-19, αυτά ανήλθαν σε 90. Από το 2020 κι έπειτα διαπιστώνουμε ότι αυτή η αυξητική τάση συνεχίζεται».