JuicyFields: Απάτη 645 εκατ. ευρώ στη βιομηχανία κάνναβης

Μια από τις μεγαλύτερες επενδυτικές απάτες στην ιστορία της βιομηχανίας της κάνναβης εξιχνιάστηκε πριν από μερικές ημέρες. Μια απάτη που σύμφωνα με την Europol υπολογίζεται πως στοίχισε σε 186.000 διαδικτυακούς επενδυτές παγκοσμίως ένα ποσό που ανέρχεται σε τουλάχιστον 645 εκατομμύρια ευρώ. Οι δράστες που ίδρυσαν την εταιρεία JuicyFields –προκειμένου να προσδώσουν μια νομιμοφάνεια στην επιχείρησή τους– έστησαν μια περίτεχνη «πυραμίδα» επενδυτών σχήματος Ponzi. Μέσω αυτού του σχήματος, οι αποδόσεις στους επενδυτές δεν πληρώνονταν από καθαρά κέρδη, αλλά από χρήματα που κατέβαλλαν μεταγενέστεροι επενδυτές. Εώς ότου η «πυραμίδα» κατέρρευσε.

🚨 9 arrests in EUR 645 million JuicyFields investment scam case

The suspects set up a Ponzi scheme advertising fake online cannabis growing investments and defrauded at least 186 000 victims from early 2020 to July 2022.

Details ⤵️https://t.co/qafoyQwJ5l

— Europol (@Europol) April 12, 2024