Ινδονησία: Συναγερμός μετά από έκρηξη ηφαιστείου – Εκκενώθηκαν δύο χωριά

Εκρηξη ηφαιστείου σημειώθηκε στη βόρεια Ινδονησία, αναγκάζοντας εκατοντάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους κι ενώ οι τοπικές Αρχές έχουν κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού.

«Με βάση τις οπτικές ενδείξεις και τις μετρήσεις των οργάνων, που δείχνουν αύξηση ηφαιστειακής δραστηριότητας, το επίπεδο (συναγερμού) στο όρος Ρουάνγκ αυξήθηκε από το 3 στο 4», ανέφερε ο διευθυντής της εθνικής Υπηρεσίας Ηφαιστειολογίας, Χέντρα Γκουνάουαν, σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

Μάλιστα, οι Αρχές διεύρυναν τη ζώνη εκκένωσης, από τα τέσσερα στα έξι χιλιόμετρα, γύρω από τον κρατήρα του ηφαιστείου.

Το ηφαίστειο Ρουάνγκ, στο βορειοανατολικό τμήμα της Κελέβης, φτάνει σε ύψος τα 725 μέτρα. Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε στις 21.45 τοπική ώρα της Τρίτης και ακολούθησαν άλλες δύο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα, όμως 800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από δύο χωριά του νησιού Ρουάνγκ και μεταφέρθηκαν σε ένα γειτονικό νησί, μετέδωσε το ινδονησιακό πρακτορείο Antara.

Η υπηρεσία ηφαιστειολογίας ανέφερε ότι οι κάτοικοι του Ταγκουλαντάνγκ πρέπει να μετακινηθούν εκτός της ακτίνας των έξι χιλιομέτρων από τον κρατήρα, μέχρι το βράδυ της Τετάρτης. Ο Χέντρα Γκουναουάν προειδοποίησε τους κατοίκους να είναι σε εγρήγορση γιατί ενδέχεται να εκτιναχθούν από τον κρατήρα βράχοι ή να προκληθεί τσουνάμι από την κατάρρευση του ηφαιστείου στη θάλασσα.

More than 800 people were forced to evacuate their homes in Indonesia as the Ruang volcano continues its days-long eruption, spewing fiery red clouds as lightning flashes in the sky. https://t.co/uV8OynmOND pic.twitter.com/axw9SXUM91

— CBS News (@CBSNews) April 17, 2024