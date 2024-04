Σίδνεϊ – Επίθεση σε εκκλησία: Ο επίσκοπος δήλωσε ότι συγχωρεί τον δράστη

Ο επίσκοπος στο Σίδνεϊ, που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι τη Δευτέρα μέσα στην εκκλησία του από νεαρό άνδρα, δήλωσε ότι αναρρώνει και ότι έχει συγχωρήσει τον δράστη σε βίντεο που ανήρτησε σήμερα.

«Είμαι καλά, αναρρώνω πολύ γρήγορα (…) δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε», δήλωσε ο επίσκοπος Μαρ Μαρί Εμάνουελ σε βίντεο που ανήρτησε στο YouTube, τα πρώτα του σχόλια μετά την επίθεση της Δευτέρας.

Ο επίσκοπος δέχθηκε χτυπήματα με μαχαίρι στο κεφάλι και το στήθος τη Δευτέρα το βράδυ στη διάρκεια λειτουργίας στην ασσυριακή εκκλησία Christ The Good Shepherd σε δυτικό προάστιο του Σίδνεϊ. Ο δράστης, ένας 16χρονος έφηβος, τραυμάτισε και άλλους πιστούς που βρίσκονταν εκεί προτού συλληφθεί. Τώρα νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ίδιο νοσοκομείο με τον επίσκοπο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σκληρές εικόνες:

🚨 BREAKING NEWS

SYDNEY BISHOP STABBED !!!

Bishop Mari Mari Emmanuel of the Assyrian Church in Australia was attacked by an armed assailant during a church service in Western Sydney Monday night.

He was stabbed on Live Stream.

He is in a stable condition at Liverpool Hospital pic.twitter.com/06rTN2Zcl4

