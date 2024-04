World Press Photo: Η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία της χρονιάς

Η 36χρονη Ινάς Αμπού Μααμάρ αγκαλιάζει τη σορό της πεντάχρονης ανιψιάς της Σάλι, στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, στα νότια της Γάζας.

Το ημερολόγιο γράφει 17 Οκτωβρίου και οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί μαίνονται στη Λωρίδα της Γάζας, μετά το πρωτοφανές πλήγμα της Χαμάς επί ισραηλινού εδάφους.

Ο φωτογράφος του Reuters Μοχάμαντ Σάλεμ βρισκόταν στο νεκροτομείο του νοσοκομείου, όπου οι πολίτες αναζητούσαν τους αγνοούμενους ανθρώπους τους. Είδε την 36χρονη να σπαράσσει σιωπηλά, έχοντας αγκαλιά τη σορό του παιδιού.

«Εχασα το μυαλό μου όταν είδα το παιδί. Το πήρα στην αγκαλιά μου. Οι γιατροί μού ζήτησαν να το αφήσω, αλλά τους είπα να την αφήσουν μαζί μου», περιέγραφε αργότερα η Ινάς.

Αυτή η φωτογραφία του Μοχάμαντ Σάλεμ, του φωτορεπόρτερ του Reuters από το 2003 που λίγες ημέρες πριν είχε γίνει ο ίδιος πατέρας, κέρδισε το βραβείο καλύτερης φωτογραφίας World Press Photo.

Η κριτική επιτροπή δήλωσε ότι η νικητήρια φωτογραφία ήταν τραβηγμένη «με προσοχή και σεβασμό, προσφέροντας ταυτόχρονα μια μεταφορική και κυριολεκτική ματιά σε μια αδιανόητη απώλεια».

«Ενιωσα πως η εικόνα αυτή συνοψίζει την ευρύτερη αίσθηση του τι συνέβαινε στη Λωρίδα της Γάζας», είχε δηλώσει ο Σάλεμ τον Νοέμβριο, όταν δημοσιεύθηκε η φωτογραφία που χωρίς να δείχνει τα δάκρυα της 36χρονης, αποτυπώνει με τον πιο κραυγαλέο τρόπο τον σπαραγμό της.

«Οι άνθρωποι ήταν σε σύγχυση, έτρεχαν από το ένα μέρος στο άλλο, αδημονώντας να μάθουν την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων. Και αυτή η γυναίκα μού τράβηξε την προσοχή καθώς κρατούσε τη σορό του μικρού κοριτσιού, αρνούμενη να την αφήσει», περιέγραφε ο ίδιος.

Στην τελετή ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στο Αμστερνταμ, ο Ρίκεϊ Ρότζερς, παγκόσμιος επικεφαλής στο τμήμα εικόνων και βίντεο του πρακτορείου, σημείωσε πως ο «Μοχάμαντ υποδέχτηκε τα νέα της βράβευσής του με ταπεινότητα», λέγοντας πως δεν πρόκειται για μια φωτογραφία για την οποία μπορεί να χαρεί ή να πανηγυρίσει, παραδεχόμενος ωστόσο πως η διάκριση αυτή τον βοηθάει να μεταφέρει μια κατάσταση σε ένα ευρύτερο κοινό.

«Ελπίζει ότι με αυτό το βραβείο ο κόσμος θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη συνείδηση για τις επιπτώσεις του πολέμου στους αμάχους και κυρίως στα παιδιά», προσέθεσε ο Ρότζερς.

Ανακοινώνοντας τα ετήσια βραβεία του, το ίδρυμα World Press Photo με έδρα το Αμστερνταμ επέστησε την προσοχή στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν εμπόλεμες ζώνες.

Σύμφωνα με το ίδρυμα, 99 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης έχουν σκοτωθεί, καλύπτοντας τις εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας, από τη στιγμή της έναρξης των εχθροπραξιών, στις 7 Οκτωβρίου του περασμένου έτους.

Το Reuters σημειώνει πως λίγες ημέρες μετά το επίμαχο «κλικ» που εξασφάλισε στον Σάλεμ το δεύτερο ανάλογο βραβείο της καριέρας του, ο 39χρονος είχε γίνει πατέρας.

After days of covering airstrikes and funerals in the Israel-Hamas war, Palestinian @Reuters journalist Mohammed Salem found himself in a maternity ward in Gaza City, holding his newborn son’s hand. His wife had just given birth in the middle of the conflict pic.twitter.com/VdO5ATEROs

— Reuters (@Reuters) October 13, 2023