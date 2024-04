Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στη βορειοανατολική Τουρκία

Σεισμός 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη βορειοανατολική Τουρκία. Σύμφωνα με την AFAD, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στην επαρχία Τοκάτ, ενώ το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 5,99 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση έγινε επίσης αισθητή στην Αγκυρα, καθώς και στις πόλεις Κορούμ, Ορντού, Κιρσεχίρ, Σαμψούντα και Καϊσερί. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή θύματα.

Ομάδες της AFAD και άλλων σχετικών υπηρεσιών του κράτους ερευνούν την κατάσταση στην περιοχή, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά.

«Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Εύχομαι στους πολίτες που επλήγησαν από τον σεισμό να είναι σύντομα καλά», ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΣ.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της επαρχίας Τοκάτ, Νουμάν Χατίπογλου, σε δηλώσεις του στο CNN Türk έκανε λόγο για πληροφορίες που αναφέρουν ότι «έχουν καταρρεύσει μερικοί μιναρέδες». «Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένας τραυματίας», πρόσθεσε.

Village houses and Tekkeyeni mosque minaret were demolished in Sulusaray town of Tokat during the earthquake. #deprem #EARTHQUAKE pic.twitter.com/FlfAYfBNaF

— JournoTurk (@journoturk) April 18, 2024