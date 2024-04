Αναφορές για επίθεση των Anonymous στον ισραηλινό στρατό

Για κυβερνοεπίθεση στον ισραηλινό στρατό κάνει λόγο η ομάδα χάκερ «Anonymous», η οποία, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, προτίθεται να δώσει στη δημοσιότητα στρατιωτικά έγγραφα που ισχυρίζεται πως υπέκλεψε.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν την Παρασκευή, οι «Anonymous» υποστηρίζουν ότι απέκτησαν πρόσβαση σε αρχεία όγκου 20 GB, τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερα από 233.000 έγγραφα, μεταξύ των οποίων αρχεία PDF, Word και παρουσιάσεις Power Point.

Σε βίντεο με το οποίο συνοδεύουν την ανακοίνωση, εμφανίζονται διαφάνειες που φέρουν λογότυπα των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων (IDF), χωρίς, ωστόσο, να έχει εξακριβωθεί η αυθεντικότητά τους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις Ισραηλινών αξιωματούχων, η επίθεση παραπέμπει περισσότερο σε τακτική «ψυχολογικού πολέμου» παρά σε περιστατικό σοβαρής παραβίασης.

