Παραιτήθηκε ο αρχηγός της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, υποστράτηγος Ααρών Χαλίβα, παραιτήθηκε και θα απομακρυνθεί από τη θέση του μόλις οριστεί ο διάδοχός του, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ισραήλ.

Ο Χαλίβα είχε δηλώσει πως αποδέχεται την ευθύνη για την αποτυχία των υπηρεσιών πληροφοριών οι οποίες επέτρεψαν την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ.

The IDF confirms that Maj. Gen. Aharon Haliva, the head of the Military Intelligence Directorate, will resign over his role in the failures that led to Hamas’s October 7 onslaught.

Haliva will step down and resign from the military once a replacement is appointed, the IDF says. https://t.co/evb7YwloZA

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 22, 2024