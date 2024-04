Οι 12 ένορκοι που θα κρίνουν το μέλλον του Τραμπ

Επτά άνδρες και πέντε γυναίκες θα αποφανθούν για την ετυμηγορία στη δίκη του Ντόναλντ Τραμπ, η ακροαματική διαδικασία της οποίας ξεκινάει σήμερα με τις εναρκτήριες δηλώσεις των συνηγόρων.

Σε αυτή την ιστορική πρώτη ποινική δίωξη εις βάρος Αμερικανού προέδρου στην ιστορία της χώρας, το «θρίλερ» σχετικά με την επιλογή των ενόρκων τελικά δεν διήρκεσε όσο θα ανέμεναν αρκετοί αναλυτές.

Το 12μελές σώμα των ενόρκων φαίνεται πως είναι αρκετά μορφωμένο, ενημερώνεται κυρίως από τους New York Times, ζει σε διαφορετικά σημεία του Μανχάταν, υποστηρίζει ότι θα είναι δίκαιο και… ψηφίζει Δημοκρατικούς.

Η υπόθεση

Οι ένορκοι καλούνται να αποφασίσουν αν ο Τραμπ όντως προσπάθησε –όπως υποστηρίζεται στο κατηγορητήριο– να αποκρύψει επιζήμιες πληροφορίες για τις σεξουαλικές σχέσεις του με την πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, προκειμένου να προστατεύσει την υποψηφιότητά του στις εκλογές του 2016. Στο κατηγορητήριο αναφέρεται πως ο πρώην δικηγόρος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μάικλ Κόεν, φέρεται να κατέβαλε 130.000 δολάρια στη Στόρμι Ντάνιελς για να κρατήσει την ιστορία της κρυφή.

Στους ενόρκους συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων, ένας τραπεζίτης επενδύσεων, ένας μηχανικός ασφαλείας, ένας συνταξιούχος διαχειριστής περιουσίας, δύο δικηγόροι, δύο εκπαιδευτικοί και δύο άνθρωποι που ασχολούνται με τα οικονομικά. Σύμφωνα με το Politico, το γεγονός ότι οι ένορκοι «κωδικοποιούνται σε μεγάλο βαθμό ως ψηφοφόροι των Δημοκρατικών», δεν προξενεί απορία, αφού στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 87% των ψηφοφόρων του Μανχάταν ψήφισε υπέρ του Τζο Μπάιντεν.

Απαλλαγές και ισχυρισμοί Τραμπ

Σημειώνεται ότι προ μερικών ημερών, δύο από τους τελικούς ενόρκους τελικώς απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους. Η πρώτη εξ αυτών είπε στο δικαστήριο ότι ανησυχούσε για την αποκάλυψη της ταυτότητάς της, γεγονός που θα μπορούσε σύμφωνα με την ίδια να επηρεάσει τις αποφάσεις της στο δικαστήριο. Λίγες ώρες πριν από την οριστική απαλλαγή του δεύτερου ενόρκου, οι κατήγοροι είχαν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την αξιοπιστία των απαντήσεων που έδινε για τον εαυτό του.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του AP-NORC Center for Public Affairs Research, περίπου οι μισοί ερωτηθέντες θεωρούν ότι ο Τραμπ θα είναι ακατάλληλος για πρόεδρος αν καταδικαστεί.

Η ετυμηγορία αναμένεται πριν από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ που θα διεξαχθούν στις 5 Νοεμβρίου 2024. Σύμφωνα, μάλιστα, με πρόσφατη δημοσκόπηση του AP-NORC Center for Public Affairs Research, περίπου οι μισοί ερωτηθέντες θεωρούν ότι ο Τραμπ θα είναι ακατάλληλος για πρόεδρος αν καταδικαστεί. Τα πράγματα για τον Τραμπ είναι στην κόψη του ξυραφιού.

Ο δικαστής Χουάν Μέρτσαν ο οποίος προεδρεύει στην ποινική δίκη, απαγόρευσε στους δημοσιογράφους να αποκαλύψουν τους σημερινούς και πρώην εργοδότες των ενόρκων, καθώς και φυσικούς χαρακτηρισμούς που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της ταυτότητάς τους. Αλλωστε, αναμένεται να δεχθούν ισχυρές εξωγενείς πιέσεις κι ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδόν κάθε ημέρα υπονοεί δημοσίως μεταξύ άλλων ότι η δίκη είναι στημένη, ότι ο δικαστής Χουάν Μέρτσαν έχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι ο εισαγγελέας του Μανχάταν Αλβιν Μπράγκ είναι διεφθαρμένος.

Το προφίλ των 12 ενόρκων

Μολονότι οι πλήρεις ταυτότητες των ενόρκων θα παραμείνουν ανώνυμες για λόγους ασφαλείας, κατά την επιλογή τους ζητήθηκε να παράσχουν κάποια προσωπικά στοιχεία για τον εαυτό τους.

Ας δούμε λοιπόν τι γνωρίζουμε για τους 12 ενόρκους:

Ενορκος Νο 1

Ο ένορκος νούμερο 1 κατάγεται από την Ιρλανδία και αποτελεί τον πρόεδρο των ενόρκων, που είναι επιφορτισμένος με την επίβλεψη των συσκέψεων. Εργάζεται στις πωλήσεις, στο παρελθόν ήταν σερβιτόρος, έχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση και είναι παντρεμένος χωρίς παιδιά. Ενημερώνεται μεταξύ άλλων από τους New York Times, την Daily Mail και το Fox News.

Ενορκος Νο 2

Ο ένορκος νούμερο 2 εργάζεται στον τομέα των τραπεζικών επενδύσεων και έχει MBA στα χρηματοοικονομικά. Περιέγραψε τον εαυτό του ως έναν άνθρωπο που «διαβάζει βασικά τα πάντα», ενώ είπε ότι μολονότι δεν έχει ισχυρές πεποιθήσεις, παρακολουθεί ειδήσεις και βλέπει αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο X (πρώην Twitter). Συμπλήρωσε ότι έχει διαβάσει κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο «Η τέχνη της συμφωνίας» που έγραψε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ενορκος Νο 3

Ο ένορκος νούμερο 3 είναι περίπου τριάντα χρονών, εργάζεται στο εταιρικό δίκαιο και του αρέσει η πεζοπορία και το τρέξιμο. Ενημερώνεται μεταξύ άλλων από τους New York Times και τη Wall Street Journal.

Ενορκος Νο 4

Ο ένορκος νούμερο 4 είναι μηχανικός ασφαλείας με πανεπιστημιακή μόρφωση και είναι παντρεμένος με παιδιά. Δήλωσε ότι δεν χρησιμοποιεί μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και ότι στο παρελθόν ήταν ξανά ένορκος σε δίκη για ποινικό αδίκημα, την ετυμηγορία της οποίας υποστήριξε ότι δεν θυμόταν. Οταν ρωτήθηκε αν θα είχε επιφυλάξεις σχετικά με την έκδοση μιας ένοχης ετυμηγορίας, απάντησε αρνητικά. Είπε επίσης ότι δεν είχε έντονα αισθήματα για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Λέει αυτό που σκέφτεται, που το προτιμώ από κάποιους που είναι στο γραφείο και δεν ξέρεις τι σκέφτονται.

Ενορκος Νο 5

Η ένορκος νούμερο 5 είναι καθηγήτρια σε σχολείο και λατρεύει το θέατρο, το γράψιμο και τα ταξίδια. Μολονότι είπε ότι έχει φίλους οι οποίοι έχουν ισχυρές απόψεις σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, η ίδια σχολίασε ότι δεν ασχολείται με την πολιτική και αποφεύγει να παρακολουθεί τα νέα. Σχολίασε παρ’ όλα αυτά ότι εκτιμάει την ειλικρίνεια του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, επειδή «λέει αυτό που σκέφτεται, που το προτιμώ από κάποιους που είναι στο γραφείο και δεν ξέρεις τι σκέφτονται».

Ενορκος Νο 6

Η ένορκος νούμερο 6 εργάζεται ως μηχανικός λογισμικού, έχοντας αποφοιτήσει από πανεπιστήμιο. Της αρέσει να περνάει χρόνο με τους φίλους και την οικογένειά της και να πηγαίνει σε εστιατόρια. Είπε στο δικαστήριο ότι δεν έχει ισχυρά αισθήματα για τον Τραμπ και δεσμεύθηκε να είναι δίκαιη και αμερόληπτη. Οπως οι περισσότεροι ένορκοι, ενημερώνεται κι αυτή από τους New York Times καθώς και από Google, Facebook και TikTok.

Ενορκος Νο 7

Ο ένορκος νούμερο 7 είναι μεσήλικας ο οποίος εργάζεται ως δικηγόρος αστικών υποθέσεων, αλλά είπε στο δικαστήριο ότι δεν γνωρίζει πολλά για τις ποινικές δίκες. Είναι παντρεμένος χωρίς παιδιά, ενώ δεν έχει ξαναβρεθεί στη θέση του ενόρκου. Ενημερώνεται από: New York Times, Wall Street Journal, New York Post, Washington Post και πόντκαστ. Δήλωσε ότι έχει «πολιτικές απόψεις» για τη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ, σχολιάζοντας ότι του άρεσαν κάποιες από τις πολιτικές του, ενώ κάποιες άλλες όχι.

Ο ένορκος νούμερο 7 δήλωσε ότι του άρεσαν κάποιες από τις πολιτικές του Τραμπ, ενώ κάποιες άλλες όχι.

Ενορκος Νο 8

Ο ένορκος νούμερο 8 είναι συνταξιούχος διαχειριστής περιουσίας, που έχει λάβει MBA, ενώ έχει δύο παιδιά. Του αρέσει να κάνει γιόγκα κάθε πρωί, ενώ διαβάζει New York Times, BBC και CNN. Στην ερώτηση αν έχει ισχυρές απόψεις για τον Ντόναλντ Τραμπ, σταμάτησε για μια στιγμή, πριν απαντήσει καταφατικά. Οταν ο δικαστής τον ρώτησε αν θα είναι δίκαιος και αμερόληπτος, απάντησε ξανά θετικά.

Ενορκος Νο 9

Η ένορκος νούμερο 9 είναι γλωσσοθεραπεύτρια. Δήλωσε ότι θεωρεί πως μπορεί να ακολουθήσει πλήρως τις οδηγίες του δικαστή, αλλά και ότι δεν γνωρίζει καλά τις ποινικές διαδικασίες. Είπε στο δικαστήριο ότι πιστεύει πως μπορεί να είναι δίκαιη και αμερόληπτη.

Ενορκος Νο 10

Ο ένορκος νούμερο 10 εργάζεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, δεν ενημερώνεται ιδιαίτερα για την επικαιρότητα αλλά διαβάζει τους New York Times. Αγαπάει τα ζώα και του αρέσει να ακούει πόντκαστ σχετικά με την συμπεριφορική ψυχολογία.

Δεν συμφωνώ με κάποιες από τις πολιτικές του, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να είμαι αμερόληπτη… Δεν μου αρέσουν κάποιοι συνάδελφοί μου, αλλά δεν προσπαθώ να σαμποτάρω τη δουλειά τους.

Ενορκος Νο 11

Η ένορκος νούμερο 11 εργάζεται ως υπεύθυνη ανάπτυξης προϊόντων. Μολονότι είπε ότι δεν παρακολουθεί την επικαιρότητα, ανέφερε ότι δεν της αρέσει η «περσόνα» του Ντόναλντ Τραμπ, το πώς «παρουσιάζει τον εαυτό του στο κοινό». Οπως χαρακτηριστικά δήλωσε στο δικαστήριο, «δεν συμφωνώ με κάποιες από τις πολιτικές του, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να είμαι αμερόληπτη… Δεν μου αρέσουν κάποιοι συνάδελφοί μου, αλλά δεν προσπαθώ να σαμποτάρω τη δουλειά τους», συμπλήρωσε προκαλώντας γέλιο στο ακροατήριο. Δεν συσπειρώθηκε ποτέ υπέρ ή εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ένας φίλος της έχει καταδικαστεί για οικονομική απάτη.

Ενορκος Νο 12

Η ένορκος νούμερο 12 είναι φυσικοθεραπεύτρια, παντρεμένη και της αρέσει το τένις, το τρέξιμο και η μουσική. Διαβάζει New York Times, USA Today και CNN, ενώ ακούει πόντκαστ σχετικά με τον αθλητισμό και τη θρησκεία.

