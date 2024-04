Ουκρανία: Ρωσικός πύραυλος κατέστρεψε τον πύργο της τηλεόρασης στο Χάρκοβο

Ο πύργος της τηλεόρασης στο Χάρκοβο της Ουκρανίας κατέρρευσε σήμερα έπειτα από ρωσική πυραυλική επίθεση, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Η μεταλλική κατασκευή, η οποία είχε ύψος 240 μέτρων, κόπηκε στα δύο και το κορυφαίο τμήμα της κατέρρευσε, μεταδίδουν δημοσιογράφοι ξένων ΜΜΕ.

A Russian air attack has just taken out the Kharkiv TV tower, according to regional head Oleh Syniehubov. He says no victims, workers were sheltering during the attack. The TV signal has been interrupted. Video and photo from local Telegram channels but confirmed by authorities. pic.twitter.com/RYBPhdiG6Z

— Christopher Miller (@ChristopherJM) April 22, 2024