Μαλαισία: 10 νεκροί από τη σύγκρουση στρατιωτικών ελικοπτέρων στον αέρα – Βίντεο

Δύο ελικόπτερα της αεροπορίας ναυτικού της Μαλαισίας συγκρούστηκαν σήμερα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δέκα μέλη των πληρωμάτων τους, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στο δυτικό τμήμα της Μαλαϊκής Χερσονήσου, ανακοίνωσε η υπηρεσία άμεσης βοήθειας του ασιατικού κράτους.

Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης στον αέρα και την κατακόρυφη πτώση των δύο ατράκτων που συντρίβονται στη γη.

BREAKING: 2 military helicopters crash after mid-air collision in Malaysia, killing all 10 people on board pic.twitter.com/4afNggr0x9

To ένα από τα ελικόπτερα, ένα HOM M503-3, μετέφερε επτά ανθρώπους και πιστεύεται ότι συνετρίβη σε ένα γήπεδο.

Το άλλο, ένα Fennec M502-6, που μετέφερε τα άλλα τρία άτομα, συνετρίβη κοντά σε μία ανοιχτή πισίνα.

«Τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος 10 θυμάτων από το ιατρικό σώμα των ενόπλων δυνάμεων», είπε ο Σουχάιμι Μοχάμαντ Σουχάιλ, αξιωματούχος της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας και αντιμετώπισης πυρκαγιών, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της υπηρεσίας.

⚡Ten people are reported killed as two military #helicopters had a mid-air collision in #Malaysia during preparations for a naval military parade.

The incident occurred in the town of Lumut at around 9:30 am during a training to mark the 90th anniversary of the Royal… pic.twitter.com/OEF3SDNG6a

— Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) April 23, 2024