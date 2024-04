Ουκρανία: Σημαντική προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στα ανατολικά

Προέλαση σε τμήματα του μετώπου της ανατολικής Ουκρανίας φέρονται να έχουν καταφέρει οι ρωσικές δυνάμεις το τελευταίο διάστημα, με τις επιθέσεις να εντείνονται μπροστά στο ενδεχόμενο άφιξης της δυτικής στρατιωτικής βοήθειας.

Βίντεο που αναρτήθηκαν από στρατιωτικούς μπλόγκερ του Κρεμλίνου δείχνουν μια ρωσική σημαία να κυματίζει πάνω από το κατεστραμμένο χωριό Οτσερέτινε. Τα ρωσικά στρατεύματα φέρονται να έφτασαν στο χωριό την Κυριακή, αφού προχώρησαν περίπου 5 χιλιόμετρα μέσα σε 10 ημέρες.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας υποστήριξε ότι τα ουκρανικά στρατεύματα εγκατέλειψαν το Οτσερέτινε σε μικρές ομάδες και κάτω από σφοδρά πυρά. Πλάνα από την περιοχή έδειχναν τους δρόμους γεμάτους συντρίμμια καθώς και ένα κατεστραμμένο κτίριο διοίκησης. Οι άμαχοι φαίνεται πως έχουν εκκενώσει το χωριό των άλλοτε 3.000 κατοίκων.

Υπενθυμίζεται ότι ο ουκρανικός στρατός υποχώρησε από την κοντινή Αβντίιβκα τον Φεβρουάριο και προσπαθεί να δημιουργήσει μια νέα αμυντική γραμμή σε οικισμούς κατά μήκος του ποταμού Ντούρνα. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες ενισχυμένες ρωσικές μονάδες προωθούνται, βομβαρδίζοντας παράλληλα τα ουκρανικά οχυρά. Η κατάληψη του ουκρανικού χωριού σημαίνει ότι η Ρωσία κατάφερε να παρακάμψει τις ουκρανικές άμυνες οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν ναρκοπέδια και χαρακώματα.

Russian forces recently made confirmed gains in Ocheretyne (northwest of Avdiivka) amid continued fighting near Avdiivka. (1/4) https://t.co/x5hnK4KQuH pic.twitter.com/X3ZdoPqF3h

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) April 23, 2024