Αλογα ξέφυγαν στο κέντρο του Λονδίνου προκαλώντας τραυματισμούς και ζημιές

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο του Λονδίνου, όταν άλογα του βρετανικού στρατού διέφυγαν κατά τη διάρκεια άσκησης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και να σημειωθούν φθορές σε οχήματα.

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απεικονίζουν δύο ζώα, το ένα λευκό και γεμάτο αίματα και το άλλο μαύρο, να καλπάζουν σε μια λεωφόρο, προσπερνώντας ένα σκούτερ.

Στη συνέχεια φαίνονται να πέφτουν επάνω σε ένα ταξί, αφού πρώτα διασχίζουν μια διασταύρωση.

«Ολα τα άλογα πιάστηκαν και επιστράφηκαν στο στρατόπεδο. Μέλη του προσωπικού και άλογα τραυματίσθηκαν και λαμβάνουν την κατάλληλη ιατρική και κτηνιατρική φροντίδα», σημείωσε εκπρόσωπος του στρατού.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων διευκρίνισε ότι επενέβη γύρω στις 8:25 τοπική ώρα, για να βοηθήσει ένα άτομο που έπεσε από άλογο κοντά στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, συνοικία στην οποία βρίσκονται οι στάβλοι στρατιωτικών συνταγμάτων και όπου το θέαμα των έφιππων περιπολιών είναι συνηθισμένο.

