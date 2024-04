Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «δυο μέτρα και δυο σταθμά»

«Αβάσιμους ισχυρισμούς», «πολιτικά κίνητρα» και «προκατειλημμένα σχόλια κατά της Τουρκίας» βλέπει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών στην έκθεση για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων («2023 Country Reports on Human Rights Practices») που έδωσε στη δημοσιότητα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ την περασμένη Δευτέρα, μια έκθεση επικριτική για την Αγκυρα και για τον τρόπο με τον οποίο οι τουρκικές Αρχές προσεγγίζουν το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Regarding 2023 Human Rights Report of the U.S. Department of State https://t.co/bmCbdZ7PhJ pic.twitter.com/PsXGxUzb9S

— Turkish MFA (@MFATurkiye) April 24, 2024